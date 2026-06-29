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Графики возвращаются: где в Украине могут начать выключать свет

10:11 29.06.2026 Пн
2 мин
Специалисты назвали фактор, наиболее нагружающий энергосистему
aimg Елена Чупровская
Графики возвращаются: где в Украине могут начать выключать свет Фото: отключения света возможны в разных регионах Украины (Getty Images)
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Завтра, 30 июня, в Украине могут быть введены графики отключения электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения облэнерго.

Сообщения о возможных отключениях электричества на 30 июня с утра начали появляться в соцсетях разных облэнерго.

В частности, прогнозируется отключение света в Хмельницкой, Николаевской, Запорожской, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Есть графики для Волынской области.

"Во исполнение требований, определенных изменениями в постановление НКРЭКУ №332 (постановление №416 от 24.03.2026), а также в соответствии с распоряжениями НЭК "Укрэнерго", сообщаем о прогнозных объемах ограничения электроснабжения на 30 июня 2026 года", - говорится, в частности, в сообщении Хмельницкоблэнерго.

На сколько будут отключать свет

Для промышленности и бизнеса предусмотрены отключения в полном объеме, 5 очередей. А для обычных потребителей возможны отключения в объеме 1 очереди.

В большинстве регионов, где уже опубликованы графики, это отключение на 1 час.

График отключения опубликовали в Прикарпатьеоблэнерго.

Графики возвращаются: где в Украине могут начать выключать светФото: графики отключения электроэнергии на 30 июня на территории Ивано-Франковской области (t.me/prykarpattyaoblenergo_official)

В Кировоградской области отключения будут ощутимее. В частности, в области будут действовать ограничения в объеме 2 часов.

Графики возвращаются: где в Украине могут начать выключать светФото: графики отключения электроэнергии на 30 июня на территории Кировоградской области (t.me/light_Kirovograd)

ДТЭК также опубликовал предварительный график отключения света на 30 июня в Киевской области.

Графики возвращаются: где в Украине могут начать выключать свет Фото: графики отключений 30 июня ( dtek_ru)

Как могут выключать свет во время жары

Как сообщало РБК-Украина, в Yasno уже предупреждали о напряженной работе энергосистемы из-за аномальной жары в Украине и Европе.

Компания призвала украинцев держать гаджеты заряженными и следить за сообщениями энергетиков.

Между тем, глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко ранее предупреждал, чтопри определенных условиях отключения света летом могут достигать пяти часов .

По его словам, это возможно в случае массированных обстрелов и жары выше 30 градусов – тогда балансировать систему придется за счет потребителей в вечерний пик.

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Графики возвращаются: где в Украине могут начать выключать свет
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