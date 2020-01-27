В Україні з'являться нові 200 гривень: як це пов'язано з підробками

В Україні з'являться нові 200 гривень (ілюстративне фото: flickr.com/ssu)

НБУ випустить нові 200 гривень вже в кінці зими

В Україні з'являться нові купюри номіналом 200 гривень. НБУ анонсував оновлення дизайну ще однієї банкноти. Як буде виглядати "двохсотка", коли вона з'явиться в обороті й чи пов'язано це з чутками про масу фальшивих купюр цього номіналу - в матеріалі Styler.

Коли випустять нову 200-ку

Нові 200-гривневі банкноти будуть "випущені в маси" вже 25 лютого, вони будуть існувати паралельно зі старими купюрами.

Таким чином, після введення в обіг нової "двохсотки" всі банкноти номіналом від 20 гривень будуть мати оновлений дизайн (20, 50, 100, 200, 500 і нова 1000-гривнева купюра).

Тим не менш, поступово старих банкнот буде ставати все менше, оскільки зношені гроші будуть замінювати новими.

Як буде виглядати банкнота

Дизайн купюри буде виконаний в єдиному стилі з випущеними раніше банкноти іншого номіналу.

Основні зображення - портрет Лесі Українки на лицьовій стороні зображення та В'їзної вежі Луцького замку на обороті залишаться. Але Лесю Українку "перемістять" з правого боку в центр, цифри "200" також змінять своє розташування. Розмір і колірна гамма залишаться такими ж.

Захисні елементи доповнюватися новими - з'являться SPARK-елементи, наскрізні елементи, латентні зображення, рельєфні елементи та мікротексти.

Нові 200 грн (фото: НБУ)

Чи пов'язано оновлення гривень з фальсифікацією

Багато українців задаються питанням, навіщо міняти дизайн гривень, якщо можна успішно друкувати банкноти старого зразка, замінюючи їх зношеними. В НБУ відповіли, що заміна грошових знаків - є міжнародним стандартом. Це потрібно робити з певною періодичністю, щоб мінімізувати спроби шахраїв підробити гроші.

Однак у Нацбанку запевнили, що поява нових підробок 200 гривень не пов'язана з оновленням. Банкіри стверджують, що потоки фальшивок не настільки великі, щоб через це екстрено проводити таку реформу. Оновлення є вивіреним і давно запланованим кроком.