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НБУ показав нову фальшиву банкноту 200 гривень

Новини » Економіка     29.01.2020 - 13:05
НБУ показав нову фальшиву банкноту 200 гривень
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Фальшиві купюри відрізняються від справжніх навіть на дотик

Експерт Національного банку України Михайло Луценко дав роз'яснення, як відрізнити новий варіант підроблених банкнот номіналом 200 гривень. Про це йдеться на відео на каналі НБУ в Youtube.

Експерт назвав аспекти, на які в першу чергу потрібно звертати увагу, щоб відрізнити фальшиву банкноту.

Зокрема, це матеріал друку. Папір, на якому надрукована підроблена купюра, тактильно відрізняється від справжнього банкнотного паперу.

Крім того, треба звернути на водяний знак. На світло можна помітити, що водяний знак відрізняється від справжнього відсутністю обсягу і світлого елемента.

Ще однією відмінністю є оптична зміна захисного елемента: при зміні кута нахилу число "200" у правому нижньому куті банкноти повинно змінювати свій колір, чого не відбувається з підробленою банкнотою.

На фальшивці також відсутня інфрачервоний і магнітний захист. Такі фальшивки гарантовано визначаються при машинній обробці готівки.

Нагадаємо, Національний банк України зафіксував вилучення з обігу нового варіанту підроблених банкнот номіналом 200 гривень зразка 2007 року (рік на банкнотах 2014).

Як повідомляло РБК-Україна, в серпні 2019 рок року зафіксовано збільшення вилучення з обігу підроблених банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року, виготовлених струменевим друком з імітацією ультрафіолетового захисту.

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