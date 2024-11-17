Музыкантов Цибульской мобилизовали перед концертом. Реакция ТЦК

Реакция ТЦК на задержание музыкантов Цибульской

Согласно официальной информации, двое участников группы были задержаны во время проверки документов. Один из них находился в розыске за уклонение от обновления военно-учетных данных, а другой не имел никакой регистрации в территориальных центрах комплектования.

"Задержание нарушителей воинского учета происходило в четком соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Никаких нарушений в действиях представителей Национальной полиции и ТЦК не было", - говорится в сообщении Ривненского областного ТЦК и СП.

На данный момент оба музыканта, которых задержали, уже прошли этап оповещения и находятся на прохождении военно-врачебной комиссии. Эта комиссия определит их способность к службе в армии.

Если они будут признаны годными, то их направят на базовую военную подготовку в одном из учебных центров Вооруженных Сил Украины.

Областной ТЦК призвал медиа пользоваться только достоверными источниками и еще раз подчеркнул важность для мужчин мобилизационного возраста своевременно обновлять свои военные учетные данные.

"Призываем граждан Украины мужского пола мобилизационного возраста к своевременному обновлению учетных данных во избежание недоразумений и ответственности перед законом", - отметили в ТЦК.