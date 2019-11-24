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Сміттєзвалище: у Криму окупанти знищують річки (фото)

STYLERЖиття    24.11.2019 - 11:26
Сміттєзвалище: у Криму окупанти знищують річки (фото)
У Криму окупанти сильно забруднюють річки (фото: twitter.com/krimrt)

У Криму річка Салгир знаходяться в жахливому стані

В анексованому Криму річка Салгир в Сімферополі перетворилася на сміттєзвалище. Це чітко видно з фото, яке показала блогер RoksolanaToday&Крым25% на своїй сторінці в Twitter.

Найдовша річка Криму, довжина русла якої становить 232 км, дуже сильно забруднена недалеко від мосту на вулиці Толстого. При цьому там нещодавно проводилася чистка русла.

Сміттєзвалище: у Криму окупанти знищують річки (фото)

В Криму окупанти сильно забруднюють річки (фото: twitter.com/krimrt)

На знімках видно, що в річці валяються дошки, пластикові пляшки та інше сміття, якого там бути не повинно, особливо після чищення.

Сміттєзвалище: у Криму окупанти знищують річки (фото)

В Криму окупанти сильно забруднюють річки (фото: twitter.com/krimrt)

Нагадаємо, що в окупованому Криму за рік зникло ціле озеро. Місцеві б'ють тривогу і скаржаться на осушення ставка в Байдарській долині, через що Севастополю загрожує катастрофа з водою.

При цьому кримчани підозрюють, що ставок знищують навмисно, щоб віддати землю під котеджну забудову. Люди вимагають, щоб "влада" повернула ставку і землям навколо нього статус рекреаційних, а також закінчили ремонт греблі і вирішили всі проблеми водопостачання та водовідведення в Орлиному.

Раніше повідомлялося про те, що в Криму Міноборони РФ присвоїло собі пляж в затоці Батіліман під Севастополем. Місцеві жителі шоковані тим, як швидко "влада" забирає собі пляжі, якими раніше користувалися всі.

Ми також писали про те, що за словами письменниці Людмили Улицької, Крим через 100 років може перетвориться в пустелю через проблеми з прісною водою.

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