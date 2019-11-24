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Мусорная свалка: в Крыму оккупанты уничтожают реки (фото)

STYLERЖизнь    24.11.2019 - 11:26
Мусорная свалка: в Крыму оккупанты уничтожают реки (фото)
В Крыму оккупанты сильно загрязняют реки (фото: twitter.com/krimrt)

В Крыму река Салгир находятся в ужасном состоянии

В аннексированном Крыму река Салгир в Симферополе превратилась в мусорную свалку. Это отчетливо видно по фото, которое показала блогер RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Самая длинная река Крыма, длина русла которой составляет 232 км, очень сильно загрязнена недалеко от моста на улице Толстого. При этом там недавно проводилась чистка русла.

Мусорная свалка: в Крыму оккупанты уничтожают реки (фото)

В Крыму оккупанты сильно загрязняют реки (фото: twitter.com/krimrt)

На снимках видно, что в реке валяются доски, пластиковые бутылки и прочий мусор, которого там быть не должно, особенно после чистки.

Мусорная свалка: в Крыму оккупанты уничтожают реки (фото)

В Крыму оккупанты сильно загрязняют реки (фото: twitter.com/krimrt)

Напомним, что в оккупированном Крыму за год исчезло целое озеро. Местные бьют тревогу и жалуются на осушение пруда в Байдарской долине, из-за чего Севастополю грозит катастрофа с водой.

При этом крымчане подозревают, что пруд уничтожают намеренно, чтобы землю отдать под коттеджную застройку. Люди требуют, чтобы "власти" вернули пруду и землям вокруг него статус рекреационных, а также закончили ремонт плотины и решили все проблемы водоснабжения и водоотведения в Орлином.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму Минобороны РФ присвоило себе пляж в заливе Батилиман под Севастополем. Местные жители шокированы тем, как быстро "власти" забирают себе пляжи, которыми ранее пользовались все.

Мы также писали о том, что по словам писательницы Людмилы Улицкой, Крым через 100 лет может превратится в пустыню из-за проблемы с пресной водой.

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