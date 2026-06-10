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После удара дронов горят резервуары на крупнейшей нефтебазе на Кавказе

14:06 10.06.2026 Ср
2 мин
Генштаб раскрыл последствия поражения нефтяных объектов россиян
aimg Валерий Ульяненко
После удара дронов горят резервуары на крупнейшей нефтебазе на Кавказе Фото: в результате ударов дронов горят нефтяные резервуары на трех объектах РФ (Getty Images)
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Украинские военные подтвердили масштабные повреждения на трех крупных нефтяных объектах в России. Это результаты ударов, нанесенных 8 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

На перевалочной нефтебазе "Грушовая", что в районе Грушевой Балки Краснодарского края, подтвержден пожар на двух резервуарах с нефтью. Также там поражена инфраструктура, которая задействована в оценке качества нефтепродуктов.

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Значительный ущерб понесла и нефтеперекачивающая станция "Красноармейск" в Саратовской области. По результатам доразведки там подтверждено горение двух крупных резервуаров с нефтью, объем каждого из которых составляет 50 тыс. м³.

Третьим пораженным объектом стала линейная производственно-диспетчерская станция "Красный Яр", расположенная в Волгоградской области. Военные зафиксировали там горение одного нефтяного резервуара объемом 50 тыс. м³.

"Силы обороны Украины продолжают наносить потери критически важной топливно-энергетической и логистической инфраструктуре государства-агрессора, которая обеспечивает ведение войны против Украины", - говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

"Грушовая" является частью перевалочного комплекса "Шесхарис" - конечного узла магистральных нефтепроводов на юге РФ. Через этот комплекс осуществляется прием, хранение и перевалка нефти с последующей транспортировкой через порт Новороссийск.

Атаки дронов на РФ

Напомним, СБС и другие украинские подразделения систематически наносят удары по нефтегазовой инфраструктуре России. В частности, недавно были поражены две крупные нефтебазы в Крыму, а также пункт управления ФСБ и другие военные объекты.

Кроме того, сегодня появлялись сообщения об очередной атаке дронов на Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, где после попадания возник масштабный пожар.

Также регулярным ударам подвергается Туапсе, где расположены нефтеперерабатывающие и складские мощности. В последнее время там фиксировали эвакуацию из-за сильного задымления, вызванного пожарами.

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