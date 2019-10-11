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Крим зникне через 50 років: експерт дав страхітливий прогноз

STYLERЖиття    11.10.2019 - 19:02
Крим зникне через 50 років: експерт дав страхітливий прогноз
Крим може зникнути (cameralabs.org)

Російський вчений заявив, що Криму залишилося існувати недовго

Півострів Крим може зникнути з лиця землі, через вулкан Йеллоустоун. Про це заявив доктор геології одному з російських видань. На думку вченого, Йеллоустоун "пустив коріння" в Крим через зміщення магнітних полюсів. Гравітація на півострові порушена, тож природа знаходиться в серйозній небезпеці.

Доктор геології вважає, що це відбудеться через зміщення північного магнітного полюса.

"Гравітаційна аномалія це норма для США, Перу і Чилі. Крим виявиться під ударом нової хвилі. Зміщення полюсів спричиняє дисбаланс і в "роботу і сон" вулканів і геосистеми. Гравітаційна аномалія перетворить Чорне море в гейзер. Сукупність газу і пилу просочиться з США по підземних каналах ближче до Євразії. Епіцентром, згідно константам фізичних законів стане Крим", - розповів доктор геології.

Крим зникне через 50 років: експерт дав страхітливий прогнозКрим може зникнути (cameralabs.org)

Учений упевнений, що теоретично півострів стане непридатним для проживання, але любителі екстриму не перестануть щорічно відвідувати небезпечне місце. Скептики іронічно коментують повідомлення доктора геології. Згідно думку опонентів експерта, Чорне море залишиться таким же, а на півострів спокійно будуть їздити туристи.

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