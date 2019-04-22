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Поради битого горщика: мережа шокована "посланням" Януковича Зеленському

STYLERВибори 2019    22.04.2019 - 14:59
Поради битого горщика: мережа шокована "посланням" Януковича Зеленському
Зеленського з перемогою привітав Янукович (колаж: РБК-Україна)

У штабі Зеленського відповіли, що обійдуться без таких привітань

Екс-президент України Віктор Янукович через свого прес-секретаря Юрія Карасира привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах в Україні. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці. У штабі Зеленського вже встигли відповісти на привітання, а користувачі мережі бурхливо відреагували на таку новину.

У своєму листі Янукович назвав рішення, яке прийняли українці 21 квітня, "мудрим" і звинуватив Порошенка в "п'ятирічних страждання українського народу". Також екс-президент сподівається, що Зеленський зможе "повернути Україні мир і процвітання".

Поради битого горщика: мережа шокована &quot;посланням&quot; Януковича Зеленському

Зеленського з перемогою привітав Янукович (скрін: facebook.com/a.v.yanukovych)

У Зеленського відповіли, що вони обійдуться без таких привітань і підтримки.

"Протягом всієї кампанії команда Зеленського отримувала так звану "підтримку" від російських пропагандистів і колишніх українських чиновників. Ми обійдемося без цієї підтримки, так і без їх привітань", - сказав "Інтерфакс-Україна" речник штабу Зеленського Дмитро Разумков.

Користувачі мережі гнівно відповіли на привітання екс-президента, залишивши безліч коментарів під вітальним постом.

  • "Передай Овочу, що український народ чекає його на "низький уклін" очно і обіцяє 13 років курорту за його заслуги";
  • "Боягузтво і слабкість, проявлені в 2014 році В. Ф. Януковичем, стане історичною пам'яткою і сучасним поколінням українців, і майбутнім";
  • "Поради битого горщика безцінні";
  • "Прийде час і Янукович повернеться на батьківщину";
  • "Вітя, камера у в'язниці тебе чекає";
  • "Вся шваль повилазила. Вже й овоч в Україну милиться";
  • "Сумніваюся, що це звернення Януковича. Хочете знову розгойдати країну?"
  • "Му*ак, країну кинув і ще пи*дить, боягуз і зрадник, дешевка".

Раніше ми повідомляли, що політичний консультант Володимира Зеленського Дмитро Разумков відповів на питання про зниження комунальних тарифів для українців.

Також ми писали про те, що потрібно знати про інавгурацію президента України: як, де і коли пройде церемонія.

Нагадаємо, українці в соцмережах дякують Петру Порошенку за п'ять років керування країною, називаючи його найкращим президентом за всю історію України.

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