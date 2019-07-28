Епіфаній назвав кількість парафій, які приєдналися до ПЦУ

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

За словами Епіфанія, процес приєднання сповільнився через вибори

З моменту створення Православної церкви України (ПЦУ), до неї приєдналися вже понад 500 парафій. Про це повідомив предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній під час брифінгу по завершенню хресної ходи, передає РБК-Україна.

За словами Епіфанія, за понад півроку існування єдиної помісної церкви, до неї приєдналися понад півтисячі парафій, які раніше належали до Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Він додав, що у зв'язку з виборами, процес приєднання дещо сповільнився.

"Загалом впродовж більше ніж півроку до ПЦУ приєдналося більше 500 парафій з боку УПЦ МП. Зараз бачимо, що процес трішки призупинився, але все одно він відбувається. По декілька парафій вже оформлюють юридично свій статус у ПЦУ, але я вірю, що в подальшому поступово завершиться вся епопея виборча, передвиборча, люди заспокоються і будуть надалі приймати рішення колегіально, на зборах, більшістю голосів про приєднання до нашої визнаної Православної церкви України", - зазначив митрополит.

Нагадаємо, у неділю, 28 липня, у Києві відбулася перша в історії Православної церкви України хресна хода до 1031-річчя хрещення Київської Русі. Колона вірян та священників пройшла від Софійської площі через Володимирських проїзд, Михайлівську площу та вулицю Трьохсвятительську до парку Володимирська гірка. Хресну ходу очолив сам предстоятель церкви - митрополит Епіфаній.