"Моя лучшая подружка и советник". Украинские звезды поделились самыми теплыми воспоминаниями о маме

В каждом из нас живет маленький архив самых теплых воспоминаний, где каждая страница вышита нежностью и заботой. А среди них особое место всегда занимают воспоминания о наших матерях - самых верных друзей, мудрых советчиков и самых теплых объятий в нашей жизни.

Никита Киселев

"Одно из моих лучших воспоминаний из детства, связанное именно с родным человеком - моей мамой. В то время, когда мы вместе с ней переехали в Киев, самыми ценными и эмоциональными были поездки домой в Черкассы.

Каждые выходные мы ездили навестить бабушку и дедушку в родном городе и я с нетерпением ждал субботы, чтобы отправиться в это мини-путешествие. На маминой небольшой машинке мы ездили с открытыми окнами и напевали наши любимые песни.

Это были замечательные беззаботные моменты детства, которые никогда не забудутся. Я бы охотно вернулся на день во времена, когда не мог дождаться поездки с мамой в Черкассы, где меня ждали родные люди и проблем будто не существовало".

Никита Киселев с мамой (фото: пресс-служба)

Ирина Адонина

"У меня всегда были очень близкие отношения с мамой, с самого детства я помню ее заботу и то, как она заботилась обо мне. Мама всегда поддерживала все мои детские пристрастия, в том числе и увлечение танцами и творчеством.

Я помню как она помогала мне шить костюмы, находила мастериц, чтобы у меня были самые красивые наряды. С раннего детства мама была для меня близкой подругой, и такую модель отношений я стараюсь выстроить и со своими дочерьми. Я счастлива иметь такой пример чуткости, понимания и родительской любви и делаю все, чтобы быть такой же и для своих детей.

Самым ярким воспоминанием детства, более того, самым большим подарком от родителей для меня было появление брата. Я очень хорошо помню тот самый момент, когда мы приехали в роддом, и я увидела его впервые. Я благодарна родителям за то, что они подарили мне самого близкого человека и за все замечательные моменты, которые мы разделили своей семьей".

Ирина Адонина с мамой (фото: пресс-служба)

Анита Луценко

"У меня очень много крутых воспоминаний связанных с моей мамой. Мне очень запомнилось как мама каждый раз после тренировки покупала нам на двоих с ней шоколадку. Это был самый приятный момент сладкого вознаграждения после физической нагрузки. Мы заходили в один и тот же киоск много лет подряд.

Сейчас я понимаю, что интуитивно мама мотивировала меня вознаграждением на физиологическом уровне, но тогда это воспринималось как момент совместного счастья. Очень благодарна маме за такой небольшой трюк, который научил меня находить мотивацию для новых свершений. Сейчас мама первый человек, который приходит на мои открытые тренировки, лекции, фитнес-туры и онлайн уроки.

Она моя самая главная поддержка и всегда является тем человеком, кто болеет за меня больше всего. Очень люблю свою маму и навсегда в долгу перед ней за все, что она для меня сделала и продолжает делать".

Анита Луценко с мамой (фото: пресс-служба)

Masha Danilova

"Во-первых, я хочу сказать, что моя мама - это моя родственная душа, это моя лучшая подружка, это мой лучший советчик и, наверное, самый главный критик. Это тот человек, который всегда меня поддержит и поможет в любых моих начинаниях.

Я обожаю свою маму и счастлива, что она - моя. И когда у меня будут свои дети, я действительно хочу воспитывать их так, как она воспитывала меня, потому что мама является тем примером, на который хочу равняться.

На самом деле теплых воспоминаний с мамой у меня множество, потому что она - это абсолютно тотальная моя поддержка. Начинаю заниматься блогингом - мама изучает эту тему, помогает мне, рассказывает "фишки", которые она узнала или где-то прочитала. На каждый мой конкурс мама просыпается рано, делает мне прическу, макияж, обязательно говорит слова поддержки.

У меня есть очень много теплых воспоминаний с мамой. Одно из них, это когда мы делали поделку с ней в 12 ночи, потому что я забыла, что в школу на завтра надо было ее сделать. Мама идет, ищет каштаны, какой-то картон, начинает клеить. Каждый мой клип - она бэкстейдж-оператор, снимает видео, делает лучшие фото. Я всегда могу попросить помощи у мамы.

Если возникает ситуация, что я с кем-то ссорюсь или что-то еще, я всегда прихожу к ней, ложусь и говорю, что случилось, а она каждый раз находит нужные слова, чтобы меня успокоить. Моя мама - это единственный человек, при котором я могу плакать, и это единственный человек, которому могу рассказать абсолютно все.

В будущем, конечно, я очень хочу, чтобы она увидела мир, чтобы мы поехали в путешествие вместе, посетили много классных мест нашей планеты, потому что мы не так часто путешествуем. В общем моя благодарность ей необъятна, я не могу ничем ее перекрыть, потому что у меня на самом деле лучшая в мире мама!".

Masha Danilova (фото: пресс-служба)

Анастасия Цимбалару

"У меня достаточно близкие отношения с мамой. Моя мама - неисчерпаемый источник теплых воспоминаний, поэтому выбрать один - действительно нелегкая задача. Каждые посиделки на кухне с ней и моей сестрой, каждый телефонный разговор наполнены уютом и любовью.

Я уже взрослая, но все мы при своих мамах еще дети, поэтому и можем почувствовать с ними детскую беззаботность и легкость. И каждая встреча с мамой - это самое теплое воспоминание, потому что рядом с ней ты чувствуешь себя именно так. Мама - это уют, и я очень ценю моменты, когда могу провести вечер с ней.

С детства помню, как бежала после школы домой, увидеть маму и рассказать ей о своих эмоциях за день, о том, что произошло в школе, а она всегда слушала и просила рассказать больше деталей".

Анастасия Цимбалару (фото: пресс-служба)

LADA

У меня есть множество теплых воспоминаний с моей мамой. Я бы сказала, что они все душевные и приятные. Мама - это моя лучшая подружка, мы можем сесть и поговорить на разные темы, поделиться наболевшим, тем, что нас тревожит, или же наоборот рассказать о каких-то радостных моментах.

Я очень счастлива, что мои отношения с мамой именно такие: доверительные и открытые. Для меня очень ценно, что я могу всем поделиться с моим самым близким человеком, ведь, кроме того, что она моя мама, она еще и мой лучший друг. Бесконечно ее люблю и ценю, а также благодарю за все приятные моменты и воспоминания, которые она создает для меня.

LADA (фото: пресс-служба)

MELANYA

"В детстве я очень любила смотреть когда мама готовит медовый торт - я с детства была сладкоежкой, еле доживала до утра, чтобы его съесть. Вкуснее маминого торта я никогда не ела в жизни. Мама много работала, но находила время, чтобы готовить что-то вкусненькое, и я любила проводить с ней время на кухне, помогала ей, играла рядом.

Даже сейчас любимым местом дома у меня является кухня. Помню, как однажды вечером мама принесла за пазухой маленького котика, мама всегда старалась нас с братом чем-то порадовать, и у меня много теплых воспоминаний из детства. Мама всегда была моей лучшей подругой, и с пониманием относилась к моим капризам и фантазиям.

Она поддерживала, давала мне возможность жить свою жизнь, делать свой выбор, проводить свой досуг, и была рядом когда я этого хотела. Не вмешивалась когда я не просила, за что я ей очень благодарна.

Так как я росла без отца, маме пришлось работать за двоих, а нам с братом рано повзрослеть, чтобы стать опорой маме. Мама настоящий боец и пример, сильная женщина, но одновременно добрая и нежная. Горжусь и очень люблю свою маму".

MELANYA (фото: пресс-служба)

Bloom Twins

"Ничего не могло бы быть в природе в нашей карьере если бы не мама. Мы родились преждевременно и у мамы не было детской коляски, поэтому мы ехали поездом в коробке из-под телевизора. Уже тогда мама знала, что мы будем в "телеке" - популярными (смеются).

Очень благодарны за то, что мама нас научила, как петь, водила нас в музыкальную школу, и верила в нас с первого дня. Мама очень целеустремленная, всегда добивается своего и очень креативная. Спасибо ей за это. Мы научились этому также. Не забывайте ваших мам!".

Bloom Twins (фото: пресс-служба)

Sowa

"Моя мама очень приятная и теплая женщина, если бы она была планетой, то это была бы планета с постоянным теплым климатом, где все расцветает, и с самыми вкусными сырниками в галактике. Она - моя самая большая поддержка и верный союзник во всех моих увлечениях, в частности, в моей влюбленности в музыку. Ее суперсила в понимании и поддержке.

Для меня самое важное, что моя мама всегда рядом. С детства она со мной была на всех конкурсах, поддерживала и болела, и сейчас ничего не изменилось она так же предана моему творчеству как и в детстве. Мы вместе слушаем музыку, обсуждаем новые релизы, а иногда даже поем вместе. Эти моменты вдохновляют меня и придают силы для новых достижений".