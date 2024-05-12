"Моя найкраща подружка і радник". Українські зірки поділились найтеплішими спогадами про маму

В кожному з нас живе маленький архів найтепліших спогадів, де кожна сторінка вишита ніжністю і турботою. А серед них особливе місце завжди займають спогади про наших матерів - найвірніших друзів, наймудріших порадників і найтепліших обіймів у нашому житті.

Нікіта Кісельов

“Один з моїх найкращих спогадів з дитинства, повʼязаний саме з найріднішою людиною - моєю мамою. В той час, коли ми разом з нею переїхали до Києва, найціннішими та найемоційнішими були поїздки додому в Черкаси.

Щовихідних ми їздили провідати бабусю та дідуся в рідному місті і я з нетерпінням чекав суботи аби вирушити в цю мініподорож. На маминій невеличкій машинці ми їздили з відкритими вікнами та наспівували наших улюблених пісень.

Це були чудові безтурботні моменти дитинства, які ніколи не забудуться. Я б залюбки повернувся на день у часи коли не міг дочекатися поїздки з мамою до Черкас, де мене чекали найрідніші люди і проблем ніби не існувало".

Нікіта Кісельов з мамою (фото: пресслужба)

Ірина Адоніна

“У мене завжди були дуже близькі стосунки з мамою, з самого дитинства я пам'ятаю її турботу і те, як вона піклувалась про мене. Матуся завжди підтримувала всі мої дитячі пристрасті, в тому числі й захоплення танцями та творчістю.

Я памʼятаю як вона допомагала мені шити костюми, знаходила майстринь аби в мене були найкрасивіші вбрання. З раннього дитинства мама була для мене близькою подругою, і таку модель стосунків я намагаюсь вибудувати і зі своїми донечками. Я щаслива мати такий приклад чуйності, розуміння та батьківської любові й роблю все аби бути такою ж і для своїх дітей.

Найяскравішим спогадом дитинства, ба більше, найбільшим подарунком від батьків для мене була поява брата. Я дуже добре пам'ятаю той самий момент, коли ми приїхали до пологового будинку, і я побачила його вперше. Я вдячна батькам за те, що вони подарували мені найближчу людину і за всі чудові моменти, які ми розділили своєю сімʼєю”.

Ірина Адоніна з мамою (фото: пресслужба)

Аніта Луценко

“В мене дуже багато крутих спогадів повʼязаних з моєю мамою. Мені дуже запамʼяталось як мама кожного разу після тренування купувала нам на двох із нею шоколадку. Це був найприємніший момент солодкої винагороди після фізичного навантаження. Ми заходили в один і той самий кіоск багато років поспіль.

Зараз я розумію, що інтуїтивно мама мотивувала мене винагородою на фізіологічному рівні, але ж тоді це сприймалося як момент спільного щастя. Дуже вдячна мамі за такий невеличкий трюк, який навчив мене знаходити мотивацію для нових звершень. Зараз мама перша людина, яка приходить на мої відкриті тренування, лекції, фітнес-тури та онлайн уроках.

Вона моя найголовніша підтримка і завжди є тою людиною, хто вболіває за мене найбільше. Дуже люблю свою маму і назавжди в боргу перед нею за все, що вона для мене зробила і продовжує робити".

Аніта Луценко з мамою (фото: пресслужба)

Masha Danilova

"По-перше, я хочу сказати, що моя мама - це моя споріднена душа, це моя найкраща подружка, це мій найкращий радник і, напевно, найголовніший критик. Це та людина, яка завжди мене підтримає і допоможе в будь-яких моїх починаннях.

Я обожнюю свою маму і щаслива, що вона - моя. І коли в мене будуть свої дітки, я дійсно хочу виховувати їх так, як вона виховувала мене, тому що мама є тим прикладом, на який хочу рівнятись.

Насправді теплих спогадів з мамою в мене безліч, бо вона - це абсолютно тотальна моя підтримка. Починаю займатися блогінгом - мама вивчає цю тему, допомагає мені, розказує "фішки", які вона дізналася чи десь прочитала. На кожен мій конкурс мама прокидається рано, робить мені зачіску, макіяж, обов'язково говорить слова підтримки.

У мене є дуже багато теплих спогадів з мамою. Один з них, це коли ми робили поробку з нею о 12 ночі, бо я забула, що в школу на завтра треба було її зробити. Мама йде, шукає каштани, якийсь картон, починає клеїти. Кожен мій кліп – вона бекстейдж-оператор, знімає відео, робить найкращі фото. Я завжди можу попросити допомоги в мами.

Якщо виникає ситуація, що я з кимось сварюся або щось ще, я завжди приходжу до неї, лягаю та кажу, що трапилось, а вона щоразу знаходить потрібні слова, щоб мене заспокоїти. Моя мама - це єдина людина, при якій я можу плакати, і це єдина людина, якій можу розповісти абсолютно все.

В майбутньому, звичайно, я дуже хочу, щоб вона побачила світ, щоб ми поїхали в подорож разом, відвідали багато класних місць нашої планети, бо ми не так часто подорожуємо. Загалом моя вдячність їй неосяжна, я не можу нічим її перекрити, бо у мене насправді найкраща у світі мама!".

Masha Danilova (фото: пресслужба)

Анастасія Цимбалару

"У мене досить близькі стосунки з мамою. Моя мама - невичерпне джерело теплих спогадів, тому обрати один є дійсно нелегкою задачею. Кожні посиденьки на кухні з нею та моєю сестрою, кожна телефонна розмова наповнені затишком і любовʼю.

Я вже доросла, але всі ми при своїх мамах ще діти, тому і можемо відчути з ними дитячу безтурботність і легкість. І кожна зустріч з мамою - це найтепліший спогад, бо поряд з нею ти відчуваєш себе саме так. Мама - це затишок, і я дуже ціную моменти, коли можу провести вечір з нею.

З дитинства памʼятаю, як бігла після школи додому, побачити маму і розповісти їй про свої емоції за день, про те, що відбулось в школі, а вона завжди слухала і просила розповісти більше деталей".

Анастасія Цимбалару (фото: пресслужба)

LADA

В мене є безліч теплих спогадів з моєю мамою. Я б сказала, що вони всі душевні та приємні. Мама - це моя найкраща подружка, ми можемо сісти та поговорити на різні теми, поділитись наболілим, тим, що нас тривожить, або ж навпаки розповісти про якісь радісні моменти.

Я надзвичайно щаслива, що мої стосунки з мамою саме такі: довірливі та відкриті. Для мене дуже цінно, що я можу всім поділитись з моєю найближчою людиною, адже, крім того, що вона моя мама, вона ще й мій найкращий друг. Безмежно її люблю та ціную, а також дякую за всі приємні моменти та спогади, що вона створює для мене.

LADA (фото: пресслужба)

MELANYA

"В дитинстві я дуже любила дивитися коли мама готує медовий торт – я з дитинства була ласуном, ледве доживала до ранку, щоб його з’їсти. Смачнішого за мамин торт я ніколи не їла в житті. Мама багато працювала, але знаходила час, щоб готувати щось смачненьке, і я любила проводити з нею час на кухні, допомагала їй, грала поряд.

Навіть зараз улюбленим місцем вдома у мене є кухня. Пам'ятаю, як одного вечера мама принесла за пазухою маленького котика, мама завжди намагалася нас з братом чимось порадувати, і у мене багато теплих спогадів з дитинства. Мама завжди була моєю найкращою подругою, і з розумінням ставилася до моїх примх та фантазій.

Вона підтримувала, давала мені можливість жити своє життя, робити свій вибір, проводити своє дозвілля, і була поруч коли я цього хотіла. Не втручалась коли я не просила, за що я їй дуже вдячна.

Так як я росла без батька, мамі довелося працювати за двох, а нам з братом рано подорослішати, щоб стати опорою мамі. Мама справжній боєць і приклад, сильна жінка, але водночас добра і ніжна. Пишаюсь і дуже люблю свою маму".

MELANYA (фото: пресслужба)

Bloom Twins

"Нічого не могло б бути в природі в нашої карʼєрі якби не мама. Ми народились передчасно і у мами не було дитячого візочка, тому ми їхали поїздом в коробці з під телевізора. Вже тоді мама знала, що ми будемо в "тєлекє" - популярними (сміються).

Дуже вдячні за те, що мама нас навчила, як співати, водила нас в музикальну школу, і вірила в нас з першого дня. Мама дуже цілеспрямована, завжди добивається свого й дуже креативна. Дякуємо її за це. Ми навчились цього також. Не забувайте ваших мам!".

Bloom Twins (фото: пресслужба)

Sowa

"Моя мама дуже приємна та тепла жінка, якби вона була планетою, то це була б планета з постійним теплим кліматом, де все розквітає, та з найсмачнішими сирниками у галактиці. Вона - моя найбільша підтримка і вірний союзник у всіх моїх захопленнях, зокрема, в моїй закоханості в музику. Її суперсила у розумінні та підтримці.

Для мене найважливіше, що моя мама завжди поруч. З малечку вона зі мною була на всіх конкурсах, підтримувала та вболівала, і зараз нічого не змінилося вона так само віддана моїй творчості як і в дитинстві. Ми разом слухаємо музику, обговорюємо нові релізи, а іноді навіть співаємо разом. Ці моменти надихають мене і надають сили для нових досягнень".