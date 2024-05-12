День матери 2024: самые милые поздравления с праздником в прозе, стихах и картинках

В этом году День матери отмечают 12 мая. Поэтому обязательно поздравьте свою маму с этим светлым праздником и поблагодарите за все тепло и ласку, которые она дарит вам.

Приветствие от сына

Милая моя мама! Поздравляю тебя с Днем Матери! Я рад, что я твой сын и горжусь такой заботливой, надежной, любящей и всегда сообразительной мамой. Желаю тебе, родная, долгих лет жизни, крепкого здоровья, жизнерадостности и везения! Пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы и счастливые мгновения!

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Пусть я - не лучший сын, и сам того не замечая, могу тебя обидеть, но ты - лучшая мама на свете. С днем Матери, моя родная! Желаю тебе с годами становиться только лучше и счастливее, с каждым днем здравствовать и радоваться всему хорошему, а все хорошее пусть происходит постоянно!

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Дорогая мамочка, я точно знаю, что в любое время могу прийти к тебе за советом, ты выслушаешь, и сразу станет легче. Ты всегда меня понимаешь, ты всегда меня поддерживаешь, ты моя лучшая подруга. Ты всегда учила и учишь меня жить и радоваться жизни. Я хочу тебе пожелать быть всегда здоровой, не терять свое чувство юмора, жизненную энергию, молодость души. С праздником тебя, моя родная.

***

С праздником, с Днем матери! Мамочка - самый родной, самый мудрый, самый близкий человек во всем мире. Желаю всем мамочкам всегда улыбаться, радоваться жизни и дарить свет и тепло. Пусть у каждой матери будет повод гордиться успехами своего любимого ребенка!

***

Самая любимая, родная,

Мама - нет на свете слов нежней,

Я тебя сегодня поздравляю

И хочу, чтоб стала жизнь светлей!



Ты меня так ласково растила,

От тревог меня ты берегла,

Мама, ты - моя большая сила,

Как же сильно я люблю тебя!

***

Ты самый нежный ангел мой,

Мамулечка родная.

Добра сегодня и всегда

Я искренне желаю.



Пусть в Мамин день глаза твои

От радости сияют.

Желаю счастья и любви.

И крепко обнимаю!

***

Сегодня праздник, мама,

День матери, твой день!

Хочу сказать немало

Хороших слов тебе.

Хочу, чтоб улыбалась,

Твоя улыбка - класс!

Поменьше волновалась

И радовала нас!

***

Мама, милая, родная, дорогая,

Ты одна такая у меня.

И в День матери тебе я пожелаю

Долгих лет, любви, в душе тепла.



Обнимаю крепко и целую.

Жить тебе в достатке и без бед.

Я тебя любить не перестану,

Для меня тебя дороже нет.

***

С Днем матери - с прекрасным,

Чудесным, ярким днем.

Пусть небо будет ясным,

Пусть счастьем полон дом.



Пусть беды и проблемы

Исчезнут навсегда,

Все будут непременно

Счастливыми года!

Поздравление от дочери

***

Мамочка, родная, Поздравляю! Весь мир нашей семьи держится на тебе. Поэтому "пусть всегда будет мама" - наш семейный девиз! Здоровье тебе, мама, весны в сердце и душевного равновесия! Люблю тебя, горжусь тобой и мечтаю быть похожей на тебя.

***

Мамочка, ты моя лучшая подружка, я очень хочу, чтобы ты была счастлива. Здоровье тебе, душевного покоя и безграничного счастья. С Днем Матери, дорогая!

***

Дорогая мама, по случаю Дня Матери, я хочу выразить свою благодарность за твою нежность, заботу и безграничную любовь, которую ты придавала мне всю мою жизнь. Пусть в твоей жизни будет больше моментов радости, чем когда-либо прежде, а твое сердце всегда будет преисполнено любви и благополучия.

***

Дорогая мамочка! Поздравляю с праздником! Будь всегда счастлива, как минимум вдвое больше, чем ты сейчас. Пусть твоя жизнь будет исполнена света, радости и любви. Благодарю тебя за то, что ты всегда поддерживала меня и была рядом во всех моих достижениях.

***

Моя лучшая мамочка, поздравляю тебя с Днем матери! Желаю тебе потрясающих впечатлений, любви и море удовольствий. Хочу, чтобы ты была счастлива, здорова и красива. Пусть все у тебя выходит и радует, пусть солнце озаряет твой путь. Очень тебя люблю. Твоя дочь.

***

Пожелаю в День матери счастья,

Самых ярких, волшебных событий,

Пусть глаза улыбаются чаще,

Для любви будет сердце открыто.

***

Мама, милая, родная!

Тебя сердечно поздравляю,

За все спасибо говорю

И очень искренне люблю.

***

С Днем матери тебя, родная мама,

Желаю быть всегда счастливой самой,

Душой и сердцем я тебя люблю,

За все добро тебя благодарю.

***

С Днем матери - с прекрасным,

Чудесным, ярким днем.

Пусть небо будет ясным,

Пусть счастьем полон дом.

Пусть беды и проблемы

Исчезнут навсегда,

Все будут непременно

Счастливыми года!

***

С Днем матери тебя, родная!

Твоя любовь хранит меня от бед.

Пускай тебя лишь радость окружает,

Знай, лучшей мамы в мире просто нет!