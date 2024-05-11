Лилия Ребрик окрестила дочь Адель: трогательные фото таинства

Украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая в марте в третий раз стала мамой , окрестила новорожденную дочь Аделину. В соцсетях она обнародовала трогательные кадры, сделанные во время таинства.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Лилия Ребрик окрестила маленькую Адель

Церемония состоялась в узком кругу, как это обычно бывает. Присутствовали только родители маленькой Аделины, ее две старшие сестры и крестные родители, которыми стали ведущий Анатолий Анатолич и актриса Ирина Хоменко.

"Такие дни, как этот, я забираю в копилку своих счастливых воспоминаний. Потому что счастье - это мгновения, когда чувствовал полную гармонию и спокойствие. Это - люди, которые были рядом. Это - весна, солнце и зелень вокруг", - написала звезда.

Лилия Ребрик окрестила дочь Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"И чувствовать в темные времена такой свет внутри - чрезвычайно ценно. Это был очень теплый во всех смыслах день. Очень уютный. Очень семейный. Очень НАШ день", - продолжила она.

Также Ребрик добавила, чтобы крестные родители девочки не давали ангелу-хранителю отвлекаться ни на минуту.

Реакция фанатов

Поклонники и коллеги Лилии поздравили семью с таким событием, а Анатолий Анатолич написал, что наконец-то они породнились.

Лилия Ребрик окрестила дочь Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Вітаємо вашу родину з Хрещенням Аделіни! Хай росте здорова і щаслива ваша донечка!

Вітаю! ростіть здоровенькі і нехай ангел охоронець вас оберігає

Щирі вітання! Щасливої долі маленькій украіночці та всім вам

Божого захисту та щастя

Напомним, Лилия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий, стали в третий раз родителями 15 марта. Девочку назвали Адель.

Интересно, что имя малышки состоит из букв, которые есть в именах каждого члена их семьи - Лилии, Андрея, Дианы и Полины (дочерей звездного семейства).