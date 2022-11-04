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"Моя страна уничтожает": Земфира на концерте снова поддержала Украину и высказалась против войны

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Лондон, Пятница 04 ноября 2022 11:58
"Моя страна уничтожает": Земфира на концерте снова поддержала Украину и высказалась против войны Фото: Земфира не побоялась поддержать Украину (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Российская певица Земфира на своем концерте в Лондоне снова поддержала Украину и осудила РФ за войну.

В сети появилось видео с выступления артистки, которая уже не первый раз высказывается против войны.

Что сказала Земфира на концерте

Перед исполнением песни "Не стреляйте" Земфира произнесла речь в поддержку Украины.

"Я хочу выразить поддержку Украине. Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине. Но я очень хорошо помню эти концерты: Харьков, Днепр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно все это помню. И, конечно, этого у меня никто не отнимет, это навсегда со мной. Навсегда", - сказала она.

По ее словам, ей очень жаль Россию, хотя она ее любит.

"Но вместе с тем мне очень жаль Россию. Я очень люблю мою Россию. Я проехала ее вдоль и поперек. Я видела светлые лица на своих концертах. И это тоже всегда будет со мной", - продолжила россиянка.

"Но прямо сейчас идет война. Абсолютно бессмысленная, жестокая. И прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира, нет войне", - резюмировала звезда.

Как известно, Земфира со своей подругой артисткой Ренатой Литвиновой покинули Россию еще вначале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Они живут в Париже.

Как мы ранее писали, Земфира осудила Россию на концерте на Кипре.

Также мы писали, что российский музыкант Борис Гребенщиков осудил войну в Украине.

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