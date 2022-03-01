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Борис Гребєнщиков засудив війну в Україні: це ганьба

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Вівторок 01 березня 2022 08:09
Борис Гребєнщиков засудив війну в Україні: це ганьба Фото: Борис Гребєнщиков виступає проти війни в Україні (nasedkin.livejournal.com)
Автор: Людмила Жукова

Російський рок-музикант Борис Гребєнщиков засудив вторгнення Росії в Україну та назвав це ганьбою.

Своє звернення артист опублікував у Facebook.

"Війна між Росією та Україною – це божевілля. А люди, які розв'язали її – ганьба Росії", - сказав музикант у короткому ролику.

На перший день війни артист публікував у соцмережі піст зі схожим текстом від імені гурту "Акваріум", беззмінним лідером якого Борис Гребєнщиков є вже 50 років.

  • Русские матери, вы обязаны выйти! Не за наших, за своих детей! Их убивает ваш президент, послав убивать наших детей!!! Остановите их! Заберите! Выходите!
  • Дякую, Борисе, що прочитали моє повідомлення! Дякую за Вашу підтримку України!
  • Щиро дякую Вам за підтримку!!! Була на Вашому концерті у Рівному, завжди захоплювалася Вашою творчістю і життєвою позицією!
  • Жаль, что такому мудрому человеку понадобилось 8 лет чтобы осознать что идёт война.. Причину знаю.. это как правило не говорится, а подразумевается.

Нагадаємо, що вчора війну в Україні засудило безліч зірок. Вакарчук, Дорн та Данилко звернулися до росіян.

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Борис Гребенщиков
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