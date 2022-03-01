Борис Гребєнщиков засудив війну в Україні: це ганьба
Фото: Борис Гребєнщиков виступає проти війни в Україні (nasedkin.livejournal.com)
Російський рок-музикант Борис Гребєнщиков засудив вторгнення Росії в Україну та назвав це ганьбою.
Своє звернення артист опублікував у Facebook.
"Війна між Росією та Україною – це божевілля. А люди, які розв'язали її – ганьба Росії", - сказав музикант у короткому ролику.
На перший день війни артист публікував у соцмережі піст зі схожим текстом від імені гурту "Акваріум", беззмінним лідером якого Борис Гребєнщиков є вже 50 років.
- Русские матери, вы обязаны выйти! Не за наших, за своих детей! Их убивает ваш президент, послав убивать наших детей!!! Остановите их! Заберите! Выходите!
- Дякую, Борисе, що прочитали моє повідомлення! Дякую за Вашу підтримку України!
- Щиро дякую Вам за підтримку!!! Була на Вашому концерті у Рівному, завжди захоплювалася Вашою творчістю і життєвою позицією!
- Жаль, что такому мудрому человеку понадобилось 8 лет чтобы осознать что идёт война.. Причину знаю.. это как правило не говорится, а подразумевается.