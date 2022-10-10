"Молюсь, чтобы моя страна прекратила войну": Земфира осудила Россию на концерте
Российская певица Земфира, которая еще 24 февраля осудила политику Путина, сделала неожиданное заявление на концерте на Кипре. В городе Лимассол она сказала, что молится о прекращении войны и хочет, чтобы Россия ее остановила.
Видео было опубликовано на странице фан-клуба певицы.
46-летняя Земфира покинула Москву и открыто выступает против войны в Украине. На концерте она растрогала кипрскую публику антивоенным заявлением.
"Сегодня 228 день войны. 228 день ада, который стал реальностью. Я все это время много думала, разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы война прекратилась. Чтобы моя страна прекратила эту войну", - заявила Земфира.
Земфира осудила Россию на концерте (скрин)
После этих слов она исполнила свой антивоенный трек "Не стреляйте" и показала перевыпущенный в марте 2022 года клип. В нем есть кадры войны в Украине и задержание россиян.
Также публика поддержала Земфиру аплодисментами и возгласами "Нет войне". К тому же фанаты звезды в зале подняли украинский флаг.
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