"Молюсь, чтобы моя страна прекратила войну": Земфира осудила Россию на концерте

Российская певица Земфира, которая еще 24 февраля осудила политику Путина, сделала неожиданное заявление на концерте на Кипре. В городе Лимассол она сказала, что молится о прекращении войны и хочет, чтобы Россия ее остановила.

46-летняя Земфира покинула Москву и открыто выступает против войны в Украине. На концерте она растрогала кипрскую публику антивоенным заявлением.

"Сегодня 228 день войны. 228 день ада, который стал реальностью. Я все это время много думала, разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы война прекратилась. Чтобы моя страна прекратила эту войну", - заявила Земфира.

Земфира осудила Россию на концерте (скрин)

После этих слов она исполнила свой антивоенный трек "Не стреляйте" и показала перевыпущенный в марте 2022 года клип. В нем есть кадры войны в Украине и задержание россиян.

Также публика поддержала Земфиру аплодисментами и возгласами "Нет войне". К тому же фанаты звезды в зале подняли украинский флаг.