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Брудний та обдертий хлів: Укрзалізниця влипла в новий скандал

STYLERЖиття    30.11.2019 - 15:29
Брудний та обдертий хлів: Укрзалізниця влипла в новий скандал
Поїзд "Інтерсіті" (фото: facebook.com/pg/publiccontrolUZ)

Обслуговування у поїздах "Інтерсіті+" залишає бажати кращого

30 листопада у соцмережі розгорівся скандал стосовно обслуговування УЗ. У соціальній мережі Facebook Володимир Денисенко опублікував кілька неприємних фактів про поїзди "Інтерсіті+".

За словами користувача, вай-фай не працює з моменту запуску поїзда навіть у першому класі, а реклама завішана по всьому поїзду.

Брудний та обдертий хлів: Укрзалізниця влипла в новий скандалУкрзалізниця потрапила в гучний скандал (фото:facebook.com/vladimir.denisenko)

Є ще ряд проблем, на які звернув увагу Володимир Денисенко. За його словами, обслуговування не коштує тих грошей, які платять люди:

  • Годинник на телевізорі поспішають на годину;
  • Швидкість складу не показується;
  • Вагон першого класу - брудний обдертий хлів;
  • Неймовірно брудні вікна;
  • Туалети працюють через один - в них стоять черги;
  • Сміттєві пакети звалені тупо в тамбурах;
  • Облізлі WOG-кафе - з офіціантами в м'ятих формах;
  • Час у дорозі з Миргороду знизився з 2:30 до 2:16;
  • Квиток у перший клас стоїть 555 грн - це більше 2 грн за кілометр.
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