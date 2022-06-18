Шахраї зламують Facebook-сторінки українців: що робити, щоб не втратити гроші

Як діяти при зламі сторінки

Шахраї також можуть використовувати сторінку для розміщення потрібної їм інформації.

"Випадки злому персональних сторінок користувачів Facebook, на жаль, не поодинокі. Зламавши сторінку, зловмисники не тільки можуть просити гроші у позику від імені власника акаунта, але й використовувати сторінку для розміщення потрібної їм інформації", - зазначають у відомстві.

Зокрема, якщо є можливість і ви не втратили доступ до вашого облікового запису, тоді терміново потрібно замінити пароль на сторінці:

Відкрийте меню у верхньому правому куті сторінки Facebook;

Виберіть "Налаштування та конфіденційність", а потім натисніть "Налаштування";

Виберіть пункт "Безпека та авторизація";

Натисніть кнопку "Редагування" поруч із пунктом "Змінити пароль";

Введіть поточний та новий пароль;

Натисніть "Зберегти зміни";

Також повідомте Facebook, що ваш обліковий запис зламали.

У випадку, якщо ви втратили доступ до облікового запису, то негайно попросіть друзів повідомити адміністрацію Facebook, що вашу сторінку зламали.

Для цього в шапці сторінки потрібно натиснути три крапки і вибрати пункт "Отримати підтримку або поскаржитися на профіль". Далі - "Я хочу допомогти", а потім - "Злам облікового запису".

Окрім того, українцям для захисту свого акаунту у соцмережах радять обов’язково заздалегідь установити двофакторну автентифікацію та надійний пароль.