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Мошенники взламывают Facebook-страницы украинцев: что делать, чтобы не потерять деньги

Украинцев предупредили о мошенниках в Facebook (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине участились случаи, когда мошенники взламывают страницы украинцев в Facebook и используют для собственных целей. Преступники рассылают просьбы всему списку друзей "одолжить" деньги.

Как действовать в такой ситуации, сообщили в Госслужбе связи.

Как действовать при взломе страницы

Мошенники также могут использовать страницу для размещения нужной им информации.

"Случаи взлома персональных страниц пользователей Facebook, к сожалению, не единичны. Взломав страницу, злоумышленники не только могут просить деньги взаймы от имени владельца аккаунта, но и использовать страницу для размещения нужной им информации", - отмечают в ведомстве.

В частности, если есть возможность и вы не потеряли доступ к вашей учетной записи, тогда срочно нужно заменить пароль на странице:

  • Откройте меню в правом верхнем углу страницы Facebook;
  • Выберите "Настройки и конфиденциальность", а затем нажмите "Настройки";
  • Выберите пункт "Безопасность и авторизация";
  • Нажмите кнопку "Правка" рядом с пунктом "Изменить пароль";
  • Введите текущий и новый пароль;
  • Нажмите "Сохранить изменения";
  • Также сообщите Facebook, что вашу учетную запись взломали.

В случае, если вы потеряли доступ к учетной записи, то немедленно попросите друзей сообщить администрации Facebook, что вашу страницу взломали.

Для этого в шапке страницы нужно нажать три точки и выбрать пункт "Получить поддержку или пожаловаться на профиль". Далее - "я хочу помочь", а затем - "слом аккаунта".

Кроме того, украинцам для защиты своего аккаунта в соцсетях советуют обязательно заранее установить двухфакторную аутентификацию и надежный пароль.

Раньше украинцев предупреждали о мошеннической схеме "отдам даром" и как от нее уберечься.

Также мы писали о мошенниках, которые предлагают "упрощенное" оформление документов.

Кроме того, украинец пожаловался на сервис Megogo из-за слияния данных карточек мошенникам.

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мошенническая схема