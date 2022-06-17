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Українців попередили про шахраїв: пропонують "спрощене" оформлення документів

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Україна, П'ятниця 17 червня 2022 13:02
Українців попередили про шахраїв: пропонують "спрощене" оформлення документів Фото: шахраї пропонують оформлювати документи за "спрощеною" процедурою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні активізувалися шахраї, які пропонують "спрощену" процедуру оформлення документів. Громадян закликали користуватися послугами лише офіційних установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Наразі ситуація з оформлення біометричних паспортів через воєнний стан є доволі складною. Проте адміністративні органи продовжують це робити в безпечних районах.

Шахраї користуються ситуацією в країні та розміщують в мережі оголошення про так зване "посередництво". Українцям пропонують оформити документи за "спрощеною" процедурою.

У МВС нагадали, що оформити біометричні паспорти можна лише особисто та лише у одній з установ:

  • підрозділі ДМС України;
  • центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • центрі обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Нагадаємо, що громадянам України дозволили одночасно оформлювати відразу два паспорти.

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мошенническая схема Міністерство внутрішніх справ України
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