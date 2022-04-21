ru ua
Чт, 21 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шахраї почали атакувати біженців і використовувати нову схему: як вона виглядає

Новость на русском →
Четвер 21 квітня 2022 18:58
Шахраї почали атакувати біженців і використовувати нову схему: як вона виглядає Шахраї під час війни придумали нову схему викрадення коштів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Шахраї в Україні почали використовувати нову схему проти вимушених переселенців. На телефони почали приходити повідомлення, в яких пропонують оформити соціальні виплати. Якщо українці переходять за посиланнями - зловмисники отримують доступ до всіх особистих даних.

Як виглядають такі повідомлення і що потрібно знати про шахрайську схему, розповіли в SPRAVDI.

Вимушеним переселенцям почали приходити смс-повідомлення підозрілого змісту. У них повідомляється про виплату матеріальної допомоги ВПО.

"Здрастуйте, тут ви можете отримати допомогу громадянам України, 2200 для дорослих і 3000 на кожну дитину! 1. Заходьте на адресу отримання виплат. 2. Натисніть "Отримати". 3. Авторизація. 4. Прийде дзвінок / смс підтвердження з банку (на дзвінок потрібно відповісти). 5. Отримання виплати", - ось так виглядає приблизний текст повідомлення від шахраїв.

Зловмисники вказують посилання на сайт, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. Українцям пропонується ввести там свої персональні дані й номер банківської карти для зарахування грошей.

Таким чином люди автоматично передають шахраям свої конфіденційні дані. А ті - використовують дані, щоб привласнити собі гроші вимушених переселенців.

Якщо ви помітили таких шахраїв, то відразу повідомляєте в кіберполіцію за адресою: [email protected]

Шахраї почали атакувати біженців і використовувати нову схему: як вона виглядає

Як не стати жертвою шахраїв під час війни

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України підготували невелику пам'ятку про те, як не стати жертвою шахраїв під час війни.

  • Отримуйте інформацію з приводу виплат тільки з офіційних джерел
  • Уважно перевіряйте URL-адресу сайту
  • Не переходьте за сумнівними посиланнями, не вводьте реквізити платіжних карт на незнайомих сайтах

Найпоширеніші види шахрайства в умовах воєнного стану:

  • Псевдоблагодійність
  • Пропозиції оренди неіснуючого житла
  • Фейкові пасажирські перевезення
  • Продаж неіснуючих товарів, зокрема - військової амуніції
  • Організація переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку
  • Надання інформації з приводу безвісти зниклих громадян
  • Платне "розмінування"

Важливо! Якщо ваша особиста або фінансова інформація виявилася у зловмисників – негайно заблокуйте карту і зверніться в кіберполіцію.

Шахраї почали атакувати біженців і використовувати нову схему: як вона виглядає

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що викрито шахрайську схему наживи на війні.

А також розповідали про те, що ДСНС застерегла від псевдопіротехніків у Київській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
мошенничество Схеми шахраїв мошенническая схема
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ