Шахраї почали атакувати біженців і використовувати нову схему: як вона виглядає
Шахраї в Україні почали використовувати нову схему проти вимушених переселенців. На телефони почали приходити повідомлення, в яких пропонують оформити соціальні виплати. Якщо українці переходять за посиланнями - зловмисники отримують доступ до всіх особистих даних.
Як виглядають такі повідомлення і що потрібно знати про шахрайську схему, розповіли в SPRAVDI.
Вимушеним переселенцям почали приходити смс-повідомлення підозрілого змісту. У них повідомляється про виплату матеріальної допомоги ВПО.
"Здрастуйте, тут ви можете отримати допомогу громадянам України, 2200 для дорослих і 3000 на кожну дитину! 1. Заходьте на адресу отримання виплат. 2. Натисніть "Отримати". 3. Авторизація. 4. Прийде дзвінок / смс підтвердження з банку (на дзвінок потрібно відповісти). 5. Отримання виплати", - ось так виглядає приблизний текст повідомлення від шахраїв.
Зловмисники вказують посилання на сайт, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. Українцям пропонується ввести там свої персональні дані й номер банківської карти для зарахування грошей.
Таким чином люди автоматично передають шахраям свої конфіденційні дані. А ті - використовують дані, щоб привласнити собі гроші вимушених переселенців.
Якщо ви помітили таких шахраїв, то відразу повідомляєте в кіберполіцію за адресою: [email protected]
Як не стати жертвою шахраїв під час війни
У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України підготували невелику пам'ятку про те, як не стати жертвою шахраїв під час війни.
- Отримуйте інформацію з приводу виплат тільки з офіційних джерел
- Уважно перевіряйте URL-адресу сайту
- Не переходьте за сумнівними посиланнями, не вводьте реквізити платіжних карт на незнайомих сайтах
Найпоширеніші види шахрайства в умовах воєнного стану:
- Псевдоблагодійність
- Пропозиції оренди неіснуючого житла
- Фейкові пасажирські перевезення
- Продаж неіснуючих товарів, зокрема - військової амуніції
- Організація переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку
- Надання інформації з приводу безвісти зниклих громадян
- Платне "розмінування"
Важливо! Якщо ваша особиста або фінансова інформація виявилася у зловмисників – негайно заблокуйте карту і зверніться в кіберполіцію.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що викрито шахрайську схему наживи на війні.
А також розповідали про те, що ДСНС застерегла від псевдопіротехніків у Київській області.