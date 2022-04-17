Викрито шахрайську схему наживи на війні: як не постраждати

Українцям розповіли про дуже нахабну схему обману під час війни.

Відео з викриттям з'явилося нещодавно в мережі, дивіться як воно працює нижче в матеріалі Styler .

Так, патрульна поліція Сумської області на одному з блокпостів спіймала і викрила 26-річного Бєляєва Олексія Олексійовича, який проживає в селі Переїзне Бахмутського району Сумської області.

Заповзятливий шахрай видавав себе за пораненого військового ЗСУ, учасника бойових дій, і збирав гроші на операцію.

Він знаходив у мережі фото з пораненнями, і писав, ніби це його фото, і йому руку відірвало гранатою.

Причому займався шахрайством він близько року, тепер же, під час війни, збори, звичайно ж, стали вище. "Пораненому" регулярно скидали на операцію. До війни він наживався на "хворій мамі", тепер же на своїх "пораненнях".

Всім родичам говорив, що вигравав на Паріматчі.

Українцям слід бути пильними перш ніж переказувати гроші на благодійність.