"Розміновують" за гроші. ДСНС застерегла від псевдопіротехніків на Київщині
Державна служба з надзвичайних ситуацій заявила про спроби шахрайських дій від імені відомства в звільнених від російських окупантів районах Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал ДСНС.
Надзвичайники дізналися про випадки, коли невідомі особи представляються працівниками ДСНС і пропонують за гроші провести обстеження помешкань на наявність вибухонебезпечних предметів. Окрім того, шахраї пропонують послуги платного розмінування на Київщині.
"Заявляємо, що наша служба і наші підрозділи не мають жодного стосунку до цих шахраїв і засуджують будь-які спроби нажитися на чужій біді! Усі роботи з розмінування виконуються нами безкоштовно, згідно з планами та почергово", – йдеться в повідомленні.
До слова, Служба безпеки України опублікувала нові перехоплення розмов російських окупантів.
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