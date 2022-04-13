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"Розміновують" за гроші. ДСНС застерегла від псевдопіротехніків на Київщині

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Київська область, Середа 13 квітня 2022 13:32
"Розміновують" за гроші. ДСНС застерегла від псевдопіротехніків на Київщині Фото: Справжні піротехніки ДСНС (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Антон Федорців

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявила про спроби шахрайських дій від імені відомства в звільнених від російських окупантів районах Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал ДСНС.

Надзвичайники дізналися про випадки, коли невідомі особи представляються працівниками ДСНС і пропонують за гроші провести обстеження помешкань на наявність вибухонебезпечних предметів. Окрім того, шахраї пропонують послуги платного розмінування на Київщині.

"Заявляємо, що наша служба і наші підрозділи не мають жодного стосунку до цих шахраїв і засуджують будь-які спроби нажитися на чужій біді! Усі роботи з розмінування виконуються нами безкоштовно, згідно з планами та почергово", – йдеться в повідомленні.

До слова, Служба безпеки України опублікувала нові перехоплення розмов російських окупантів.

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