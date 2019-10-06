Потужний циклон і снігопад: синоптики уточнили прогноз на жовтень

Погода в Україні в жовтні буде холодною, мокрою і хмарною. Синоптики прогнозують снігопади через наближення атмосферного фронту з боку Західної Європи. На півночі країни з 11 жовтня будуть спостерігатися заморозки. Прогноз синоптиків опублікували "Факти".

Як повідомляє заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, 3 жовтня в Україну прийшов з заходу атмосферний фронт, який погіршить синоптичну ситуацію в країні.

"Цей атмосферний фронт над Україною буде проходити з 3 по 5 жовтня, він принесе дощі різної інтенсивності — від помірних до грозових, а також поривчастий вітер, швидкість якого буде досягати 12-15 метрів в секунду. Цей атмосферний фронт принесе в Україну холодне повітря. Денна температура знизиться до 10-15 градусів тепла. А 6 і 7 жовтня впаде до позначки 8-9 градусів. В Карпатах в ці дні може випасти мокрий сніг. Втім, до 10 жовтня істотних опадів в Україні не очікується. А 10 жовтня разом з дощами прийде незначне потепління", — повідомила Наталія Голеня.

Погода в Україні в жовтні (колаж РБК-Україна)

Синоптик також розповіла, коли варто очікувати заморозки.

"Вони очікуються в ніч на 8 жовтня. Не тільки на землі, але і в повітрі: у західних, центральних та північних областях. Денна температура не буде перевищувати 8-9 градусів, а вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до позначки 0 і нижче", — додала Голеня.

За даними Леоніда Горбаня істотне похолодання в Україні очікується з 10 жовтня.

"З 1 по 8 жовтня на півдні країни температура буде коливатися в межах 21-22 градусів тепла, а на півночі та в центрі стовпчики термометрів покажуть плюс 18-19. А ось заморозки, за моїми підрахунками, можливі тільки в середині жовтня. Починаючи з 10 жовтня, в Україну прийде різке похолодання, воно торкнеться навіть Одеської області. Вночі на півдні температура повітря опуститься до плюс 5-7. А на півночі з 11-12 жовтня можливі заморозки. Але найбільш серйозні заморозки в північних областях варто очікувати 22-24 жовтня", — повідомив народний синоптик.

Нагадаємо, що раніше синоптики дали прогноз на початок тижня.