Мощный циклон и снегопад: синоптики уточнили прогноз на октябрь

Погода в Украине в октябре будет холодной, мокрой и облачной. Синоптики прогнозируют снегопады из-за приблизившегося атмосферного фронта со стороны Западной Европы. На севере страны с 11 октября будут наблюдаться заморозки. Прогноз синоптиков опубликовали "Факты".

Как сообщает заместительница начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, 3 октября в Украину пришел с запада атмосферный фронт, который ухудшит синоптическую ситуацию в стране.

"Этот атмосферный фронт над Украиной будет проходить с 3 по 5 октября, он принесет дожди разной интенсивности — от умеренных до грозовых, а также порывистый ветер, скорость которого будет достигать 12—15 метров в секунду. Этот атмосферный фронт принесет в Украину холодный воздух. Дневная температура опустится до 10—15 градусов тепла. А 6 и 7 октября упадет до отметок 8—9 градусов. В Карпатах в эти дни может выпасть мокрый снег. Впрочем, до 10 октября существенных осадков в Украине не ожидается. А 10 октября вместе с дождями придет незначительное потепление", — сообщила Наталья Голеня.

Погода в Украине в октябре (коллаж РБК-Украина)

Синоптик также рассказала, когда стоит ожидать заморозки.

"Они ожидаются в ночь на 8 октября. Не только на земле, но и в воздухе: в западных, центральных и северных областях. Дневная температура не будет превышать 8—9 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до отметки 0 и ниже", — добавила Голеня.

По данным Леонида Горбаня существенное похолодание в Украине ожидается с 10 октября.

"С 1 по 8 октября на юге страны температура будет колебаться в пределах 21—22 градусов тепла, а на севере и в центре столбики термометров покажут плюс 18—19. А вот заморозки, по моим подсчетам, возможны только в средине октября. Начиная с 10 октября, в Украину придет резкое похолодание, оно затронет даже Одесскую область. Ночью на юге температура воздуха опустится до плюс 5—7. А на севере с 11—12 октября возможны заморозки. Но самые серьезные заморозки в северных областях стоит ожидать 22—24 октября", — сообщил народный синоптик.

Напомним, что ранее синоптики дали прогноз на начало недели.