Завтра в Україні очікуються сильні заморозки

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На півдні та сході заморозки до 0...-6

Погода в Україні у понеділок, 7 жовтня, принесе заморозки на грунті до -6 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, завтра у південних та східних областях країни очікуються заморозки на поверхні грунту до 0...-6 градусів.

Крім того, заморозки утримаються в країні до 9 жовтня. У період з 7 по 9 жовтня у північних, західних та центральних областях прогнозуються заморозки у повітрі до 0...-5 градусів.

У Києві у період 7-9 жовтня також очікуються сильні заморозки у повітрі. Температура у столиці знизиться до 0...-3 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко попереджала, що вночі та вранці 7 жовтня у Києві очікуються заморозки у повітрі. Температура повітря у столиці вночі та вранці опуститься до -3 градусів. Вдень також буде прохолодно, від +6 до +8 градусів.

Також в Гідрометцентрі прогнозували погіршення погодних умов у неділю, 6 жовтня. Очікувалися дощі, а в районі Карпат можливий мокрий сніг. У центральних областях прогнозувалися заморозки на поверхні грунту.