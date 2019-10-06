Синоптики дали прогноз на початок тижня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікуються нічні заморозки

Погода в Україні у період з 7 по 10 жовтня буде прохолодною, а подекуди дощовою, вночі очікуються заморозки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського Гідрометцентру.

7 жовтня

За прогнозом українських синоптиків, тиждень розпочнеться з дощів у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. На решті території країни буде хмарно з проясненням та сухо. Вночі, у більшості областей, окрім південних, очікують заморозки до -1...-3 градусів. Вдень температура повітря коливатиметься від +7 до +11 градусів, на півдні від +11 до +13.

8 жовтня

У вівторок опади перейдуть на східні області, на решті території буде сухо. Вночі, окрім сходу та півдня, знову можливі заморозки до -1...-3 градусів. Середня температура залишиться незмінною, від +7 до +11. У півдненних областях +11...+13, вночі від +3 до +5.

9 жовтня

У середу дощі накриють західні області, на решті території буде сухо та малохмарно. Вночі у центральних, північних та західних областях заморозки до -1...-3 градусів, на сході можливе зниження температури до 0...-2. Вдень буде тепліше порівняно з вівторком, очікується від +9 до +13, на півдні від +13 до +15.

10 жовтня

У четвер в країні очікується суттєве погіршення погодних умов. Дощі накриють майже всю територію України, лише у Рівненській та Волинській областях буде сухо. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +12...+16 градусів, вночі від +5 до +7. На півдні вдень від +17 до +19, вночі +8..+10.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що завтра, 7 жовтня, в Україні очікуються сильні заморозки. Заморозки на грунті до -6 градусів очікуються у південних та східних областях. Також у період з 7 по 9 жовтня заморозки у повітрі до -5 градусів можливі у північних, західних та центральних областях.