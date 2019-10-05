Як боротися з осінньою нудьгою: 8 ефективних порад

Ілюстративне фото (pexels.com)

Співачка Анна Сєдокова поділилася своїми методами

Осінь безумовно надихає, але так само вона ніби висмоктує всі твої сили. - і привіт, осіння хандра. Кращий спосіб її уникнути і не дати перейти в депресію - відправитися в сонячну країну, але є і домашні способи позбутися від поганих думок і наповнити себе силами. Для цього потрібно змінити звички. Які саме, розповіла на своїй сторінці в Instagram співачка Анна Сєдокова, яка раніше дала поради, як правильно доглядати за тілом восени.

Топ-8 порад від Анни, як боротися з осінньою нудьгою.



Додайте світло

Основна причина хандри - дефіцит сонячного світла, який постачає нам вітамін D. На погоду ми вплинути не можемо, тому додаємо яскраві фарби в обстановку, гардероб і частіше виходимо на прогулянки в "золоті" парки.





Ілюстративне фото (pexels.com)

Більше продуктів-антидепресантів

Серед них – індичка, банани, цільнозерновий хліб, кисломолочні продукти, шпинат,курага, шоколад і какао. Обов'язково пропийте курс вітаміну D і додайте в раціон продукти, які його містять (жирна риба, яловича печінка, сир, яєчні жовтки) .

Спорт

Вправи підвищують рівень ендорфіну. Йога, зумба, біг, кардіостріп - те, що потрібно.





Ілюстративне фото (pexels.com)

Сон

Не нехтуйте сном. Восени вам необхідні ці 8-9 годин.



Купіть сумочку

Дослідження вчених з Національного університету Сінгапуру і Гонконзького Університету показали, що важка сумка негативно впливає на нашу підсвідомість і настрій: фізичне відчуття "важкої ноші" призводить до тяжкості на душі. Куди ж складати речі, якщо їх багато? Тренд осені - дві сумочки: маленька й велика. Терміново на шопінг!





Ілюстративне фото (pexels.com)

Відпочивайте і розслабляйтеся

Дозвольте собі полінуватися, коли цього дуже хочеться, змушуйте себе рухатися, коли нічого не хочеться. Влаштовуйте собі пошук відчуттів кожен день.



Імітуйте літо

Зберіть пляжну сумку і вирушайте в аквапарк. Мазати сонцезахисним кремом, щоб увійти в роль на сто відсотків, - обов'язково.





Ілюстративне фото (pexels.com)

Закохайтесь

І це найважливіше. Для мене - точно. Закохаєтесь заново в свого чоловіка, закохуйтеся в перехожих, акторів, не важливо, просто відчувайте цих метеликів і мрійте про ВАС з ним, а не про колишнього!

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, Анна Сєдокова розповіла, як розвинути жіночність і впевненість у собі.