Потужний метеоудар накриє Землю: українцям зробили важливе попередження

Магнітна буря може стати причиною сильного погіршення самопочуття
Сильна магнітна буря накриє Землю в п'ятницю, 28 червня, що в поєднанні з різкою зміною погоди, може істотно погіршити самопочуття українців. Наближення сильного геомагнітного удару метеозалежні люди зможуть відчути вже в четвер, 27 червня, пише УНІАН.
Магнітна буря принесе з собою головні болі, слабкість, сонливість і зниження працездатності. Також може з'явитися дратівливість, неуважність, апатія, стрибки тиску та погіршення самопочуття без видимих на те причин.
Для того, щоб уберегтися від впливу магнітної бурі, лікарі рекомендують заздалегідь підготуватися:
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