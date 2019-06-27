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Потужний метеоудар накриє Землю: українцям зробили важливе попередження

STYLERЖиття    27.06.2019 - 16:12
Потужний метеоудар накриє Землю: українцям зробили важливе попередження
Магнітна буря накриє Землю (Колаж РБК-Україна)

Магнітна буря може стати причиною сильного погіршення самопочуття

Сильна магнітна буря накриє Землю в п'ятницю, 28 червня, що в поєднанні з різкою зміною погоди, може істотно погіршити самопочуття українців. Наближення сильного геомагнітного удару метеозалежні люди зможуть відчути вже в четвер, 27 червня, пише УНІАН.

Магнітна буря принесе з собою головні болі, слабкість, сонливість і зниження працездатності. Також може з'явитися дратівливість, неуважність, апатія, стрибки тиску та погіршення самопочуття без видимих на те причин.

Для того, щоб уберегтися від впливу магнітної бурі, лікарі рекомендують заздалегідь підготуватися:

  • Відмовитися від шкідливої їжі, не переїдати, додати в раціон овочі, фрукти, біле м'ясо, рибу.
  • Каву замінити на м'ятний чай і пити побільше води.
  • Не пити алкоголь напередодні магнітної бурі і під час.
  • Не перенапружуватися на роботі, а всі складні завдання, по можливості, відкласти на потім.
  • Стежити за режимом дня і обов'язково висипатися.
  • Для тих, у кого є хронічні захворювання – проконсультуватися з лікарем і тримати під руками необхідні ліки.
  • Здійснювати піші прогулянки і більше часу перебувати на свіжому повітрі.
  • Перед сном постаратися не користуватися гаджетами.
  • Відмовитися в дні магнітних бурь від далеких поїздок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог розповів, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчі дні.

А також розповідали про те, що астролог назвав найкращі країни для літнього відпочинку для всіх знаків Зодіаку.

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