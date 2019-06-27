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Мощный метеоудар накроет Землю: украинцам сделали важное предупреждение

STYLERЖизнь    27.06.2019 - 16:12
Мощный метеоудар накроет Землю: украинцам сделали важное предупреждение
Магнитная буря накроет Землю (Коллаж РБК-Украина)

Магнитная буря может стать причиной сильного ухудшения самочувствия

Сильная магнитная буря накроет Землю в пятницу, 28 июня, что в сочетании с резким изменением погоды, может существенно ухудшить самочувствие украинцев. Приближение сильного геомагнитного удара метеозависимые люди смогут ощутить уже в четверг, 27 июня, пишет УНИАН.

Магнитная буря принесет с собой головные боли, слабость, сонливость и снижение работоспособности. Также может появиться раздражительность, рассеянность, апатия, скачки давления и ухудшения самочувствия без видимых на то причин.

Для того, чтобы уберечься от воздействия магнитной бури, врачи рекомендуют заранее подготовиться:

  • Отказаться от вредной пищи, не переедать, добавить в рацион овощи, фрукты, белое мясо, рыбу.
  • Кофе заменить на мятный чай и пить побольше воды.
  • Не пить алкоголь накануне магнитной бури и во время.
  • Не перенапрягаться на работе, а все сложные задачи, по возможности, отложить на потом.
  • Следить за режимом дня и обязательно высыпаться.
  • Для тех, у кого есть хронические заболевания – проконсультироваться с врачом и держать под руками необходимые лекарства.
  • Совершать пешие прогулки и побольше времени находиться на свежем воздухе.
  • Перед сном постараться не пользоваться гаджетами.
  • Отказаться в дни магнитных бурь от дальних поездок.

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