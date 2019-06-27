Мощный метеоудар накроет Землю: украинцам сделали важное предупреждение

Магнитная буря может стать причиной сильного ухудшения самочувствия
Сильная магнитная буря накроет Землю в пятницу, 28 июня, что в сочетании с резким изменением погоды, может существенно ухудшить самочувствие украинцев. Приближение сильного геомагнитного удара метеозависимые люди смогут ощутить уже в четверг, 27 июня, пишет УНИАН.
Магнитная буря принесет с собой головные боли, слабость, сонливость и снижение работоспособности. Также может появиться раздражительность, рассеянность, апатия, скачки давления и ухудшения самочувствия без видимых на то причин.
Для того, чтобы уберечься от воздействия магнитной бури, врачи рекомендуют заранее подготовиться:
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