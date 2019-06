Астролог назвав найкращі країни для літнього відпочинку для всіх знаків Зодіаку

Найкращі країни для літньої відпустки для всіх знаків Зодіаку (колаж РБК-Україна)

Куди варто їхати на відпочинок різним знакам Зодіаку - в гороскопі подорожей на літо

Астролог склав гороскоп подорожей на літо 2019 і назвав найкращі міста і курорти для відпочинку для всіх знаків Зодіаку. Про те, як провести свою відпустку і куди податися туристам, пише портал MSN.

Овен

Для активних Овнів немає кращого місця, ніж Камбоджа. Цій країні, що швидко розвивається, є багато чого запропонувати, як вдень, так і вночі, але при цьому вона вражає чудовою автентичною культурою. А дивовижний схід сонця щоранку - це саме те, що потрібно вам.

Телець

Тельцям астрологи радять відправитися цього літа в галасливу і прекрасну Південну Африку. Пляжі, пішохідні стежки і спостереження за дикою природою будуть займати представників цих знаків. Але чи вистачить у Тельців сміливості перейти на острів Роббен і відвідати в'язницю, в якій 27 років провів Нельсон Мандела?..

Близнюки

Пристосовувані, амбітні і заразливо забавні - прикметники, які можуть використовуватися, щоб описати і Близнюків і Нью-Йорк! Але крім Статуї Свободи, Таймс-сквер і інших відомих місць у Великому яблуці, не забувайте відвідати і нетуристичні райони міста, щоб задовольнити вашу харизматичну сторону.

Рак

Тихим і спокійним Ракам найкраще провести відпустку далеко від шуму і суєти повсякденного життя. У цьому власникам цього знака Зодіаку допоможуть неймовірно красивий і розслабляючий Озерний край в самому серці Англії. Досліджуйте красиві пейзажі пішки, на велосипеді або на коні, проведіть день в спа-салоні, а потім розслабтеся ввечері з книгою. Це найкраща формула для зарядки ваших батарей!

Лев

Бари, пляжі, туристичні об'єкти - це все є в Барселоні і це саме те місто, яке потрібне цього літа активним Левам. Беріть своїх друзів і вирушайте в Іспанію. Ця поїздка точно буде продуктивною і незабутньою.

Діва

Ібіца - відмінне місце для товариської Діви, щоб завести нових або голосно відірватися зі старими друзями. Позасмагайте вдень, а увечері вирушайте в клуби і бари світового класу. Не забудьте дослідити весь острів. Ви ж не хотіли б пропустити його знамениті пляжі і прекрасні види. І робіть так кожен день протягом усього відпустки!

Терези

Спокійні Терези добре відпочинуть, якщо поїдуть в Перу. Древня архітектура тут захоплює дух, а Мачу-Пікчу... Це ж одне з семи чудес світу! Крім того, так як ви тяжієте до моди, вам також сподобається робити покупки на місцевих ринках серед куп яскравих нарядів і тканин.

Скорпіон

Скорпіонам астролог радить їхати у відпустку в Об'єднані Арабські Емірати. Історія і культура Дубая - це те, що дійсно зацікавила б вас, адже ви постійно прагнете знань і любите вивчати нові речі. Емоцій привезете з ОАЕ о-го-го.

Стрілець

Філософи-Стрільці просто зобов'язані втекти на час літньої відпустки в мальовничу Ірландію! Вирушайте в Дублін, візьміть в оренду човен і проведіть вихідні, читаючи і відпочиваючи на хвилях серед чудових краєвидів. Ірландія, насправді, - ідеальне місце для зазвичай зайнятих Стрільців.

Козеріг

Навіть інтелігентні, активні і організовані Козероги полюблять шум і суєту столиці Англії вже після декількох днів своєї відпустки. Ходіть на футбол, по музеях, галереях, на концерти - і ви не пошкодуєте. Лондон не дасть нудьгувати ні на хвилину!

Водолій

Прості і невибагливі Водолії ідеально впишуться цього літа у розмірений ритм життя Амстердама. Візьміть напрокат велосипед, поплавайте по каналах, походіть по музеях - благо, в столиці Нідерландів знайдеться забава для всіх. А коли ваші душа і тіло будуть вимагати відпочинку і релаксу - тут на допомогу прийдуть знамениті кав'ярні. If you know what I mean.

Риби

Риби! Прямо зараз замовляйте квитки в Туреччину! Історія дивного міста Стамбула викличе у інтелектуальних Риб серйозну зацікавленість, їм сподобається бродити по жвавих, барвистих міських ринках. Їжа теж відмінна, а погода і вид - ідеальні.

