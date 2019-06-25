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Астролог розповів, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчі дні

STYLERЖиття    25.06.2019 - 06:41
Астролог розповів, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчі дні
Гороскоп на кінець червня - кому пощастить (Колаж РБК-Україна)

Точний гороскоп на останній тиждень червня 2019 для всіх знаків Зодіаку склала Тетяна Борщ

Гороскоп з 24 по 30 червня для всіх знаків Зодіаку, складений відомим астрологом Тетяною Борщ, розповість, кому пощастить цього тижня, а кому варто бути гранично обережним.

Овен

Візьме бика за роги і неодмінно впорається із завданням. На початку тижня відбудеться поїздка, в її середині з'являться гроші, а вихідні пройдуть в поїздці або, як кажуть, "на ногах".

Телець

Проведе тиждень бурхливо, але цілком успішно. Агресивний Марс схиляє вас до поїздок і до початку липня ця ситуація невимірна. Ті, хто залишаться вдома, можуть багато спілкуватися з родичами і вирішувати різні робочі питання. Гроші прийдуть в кінці тижня, а на її початку можна зіткнутися з рядом труднощів, подолати які у загальному вдасться. В житті особистому без змін, однак будьте уважні у спілкуванні з родичами!

Близнюки

У перші дні тижня зустрінуть друзів і розтратять якісь гроші на зустрічі, як особисті, так і ділові та інші потреби. Середина тижня спокійна, але не більше того, хоча самі везучі можуть розраховувати на невеликі гроші. Вихідні - відмінний час для романтичних зустрічей - Венера у вашому знаку!

Рак

У перші дні тижня вдасться переробити купу справ і навіть отримати невеликі гроші. Середина тижня - відмінний час для зустрічей і отримання підтримки від друзів або від людей, що займають високі позиції. Вихідні спокійні, можливий енергетичний спад.

Лев

На початку тижня отримає непогані новини здалеку або сам відправиться в поїздку. У середу і четвер можна розраховувати на якісь гроші, а вихідні пройдуть у товаристві друзів.

Діва

На початку тижня варто проявити обережність - для вас вівторок не зовсім не найкращий день. Може знадобитися велика сума і стане помітний серйозний енергетичний спад. Багато хто розтратять гроші на ремонт або інші операції з нерухомістю. Зате час від середи - повністю ваш! Прийдуть відмінні новини здалеку або відбудеться поїздка. Наприкінці тижня вдасться вирішити важливі професійні питання та отримати пристойні гроші.

Терези

У вівторок будуть повністю поглинені спілкуванням, і воно буде як приємним, так і не дуже. Хтось вас підтримає, а хтось піднесе чергову неприємну пігулку... Середа і четвер пройдуть спокійно, можливо, вирішаться деякі питання організаційного чи господарського плану. Вихідні пройдуть у поїздці, а ті, хто залишаться вдома  - доведеться зустрічати гостей здалеку.

Скорпіон

У перші дні тижня займеться роботою. Можливі нестиковки, подолати які в цілому вдасться. Середина тижня хороша для зустрічей, як особистого, так і проф плану. Вихідні спокійні, можлива втома від бурхливо проведеного тижня.

Стрілець

Проведе тиждень активно і продуктивно. Будьте уважні до грошей у вівторок – можливо, їх буде потрібно більше, ніж передбачалося спочатку. У середу і четвер, доведеться працювати не покладаючи рук, але результат не змусить себе чекати. Вихідні пройдуть в поїздці.

Козеріг

Початок тижня не дуже вдалий. Ви можете бути дратівливими і конфліктні. До середи ситуація зміниться, можливі приємні зустрічі, як особисті, так і ділові. Наприкінці тижня можна розраховувати на якісь гроші, а вихідні пройдуть в активній праці.

Водолій

У перші дні тижня отримає різні новини здалеку або сам відправиться в поїздку. Водіям рекомендується бути уважнішими за кермом. Середина тижня спокійна - вдасться приділити час батькам та близьким людям. Вихідні - гарні для зустрічей особистого плану, можливі і різні розважальні заходи.

Риби

На початку тижня отримають гроші і тут же їх розтратять. У середині тижня можлива поїздка, зустрічі з родичами і хорошими знайомими. Вихідні спокійні і їх краще присвятити собі і близьким людям. Новий роман так чи інакше розвивається.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог назвав знаки Зодіаку, яким дуже пощастить на цьому тижні.

А також розповідали про те, що астролог розповів, хто точно знайде своє кохання в 2019 році.

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