Буде потужний удар: названі дати магнітних бур у червні

Магнітні бурі у червні 2019 (Колаж РБК-Україна)

Магнітні бурі у червні вплинуть на здоров'я людей

Магнітні бурі в червні будуть не такими тривалими і сильними, як у травні і протягом першого літнього місяця очікується один дуже сильний удар – 9 червня. Інші коливання буде менше слабкими.

Перша магнітна буря вдарить вже в понеділок, 3 червня. Вона буде достатньо сильною, тому метеозалежним варто поберегти своє здоров'я.

Наступна хвиля очікується в період з 8 по 10 червня. 8 числа очікуються середні магнітні коливання, які можуть викликати головний біль і загальне нездужання.

9 червня буде дуже потужний удар і фахівці рекомендують у цей день не перенапружуватися, людям з хронічними захворюваннями тримати ліки під рукою, а всі важливі поїздки та заходи краще перенести на інший день.

10 червня будуть відчуватися наслідки сильного метеоудара і можливе підвищене емоційне напруження, слабкість і головний біль.

Магнітні бурі в червні (Колаж РБК-Україна)

Потім настане перерва до 19 червня. В цей день також очікується сильна буря, яка пройде досить швидко. Проте стежити за здоров'ям необхідно: пити більше води, гуляти на свіжому повітрі і знизити напругу.

Кінець місяця також буде напруженим. З 27 по 29 червня буде ще одна метеохвиля, що сильно вдарить по здоров'ю людей. Можливі сонливість, безсоння, дратівливість, неуважність, головні болі і навантаження на серцево-судинну систему.

Ці дні по можливості варто провести за містом, на дачі або включити у свій графік обов'язкову прогулянку по парку.

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