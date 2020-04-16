Морські тварини вийшли на асфальт і ганяються за людьми: яскраві фото

Морські леви захопили місто в Аргентині (фото: La Nación)

Карантин через коронавірус у світі оживляє природу на планеті

В Аргентині морські леви настільки осміліли через карантин, що вийшли на асфальт спорожнілого міста. З'явилися знімки, на яких тварини ніжаться на набережній, лаються з собаками, перекривають проїжджу частину, а також ганяються за людьми, що наважилися порушити їхню територію.

Фото зроблені в курортному місті Мар-дель-Плата на березі Атлантичного океану. Тварини є символом міста і живуть неподалік у заповіднику, але через відсутність людей стали захоплювати місця, які їм колись належали, пише La Nación.

Морські леви захопили місто в Аргентині (фото: La Nación)

Співробітники порту постійно миють набережну, адже тварини залишають сліди своєї життєдіяльності, і запах не дуже. Але проганяти морських левів ніхто не збирається. Принаймні поки що.

Морські леви вийшли на асфальт в Аргентині (фото: La Nación)

Раніше ми писали, що у світі через карантин стало набагато чистішим повітря і вода. Тварини почали повертатися в місця, звідки їх колись витіснила людина. Це пов'язано з тим, що багато виробництв зупинилося і перестало забруднювати природу.

Також ми показували фото з пустельних пляжів в Одесі, де тільки зрідка вигулюють собак місцеві жителі.