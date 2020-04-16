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Морские животные вышли на асфальт и гоняются за людьми: яркие фото

STYLERЖизнь    16.04.2020 - 22:10
Морские животные вышли на асфальт и гоняются за людьми: яркие фото
Морские львы захватили город в Аргентине (фото: La Nación)

Карантин из-за коронавируса в мире оживляет природу на планете

В Аргентине морские львы настолько осмелели из-за карантина, что вышли на асфальт опустевшего города. Появились снимки, на которых животные нежатся на набережной, ругаются с собаками, перекрывают проезжую часть, а также гоняются за людьми, что осмелились нарушить их территорию.

Фото сделаны в курортном городе Мар-дель-Плата на берегу Атлантического океана. Животные являются символом города и живут неподалеку в заповеднике, но из-за отсутствия людей стали захватывать места, которые им некогда принадлежали, пишет La Nación.

Морские животные вышли на асфальт и гоняются за людьми: яркие фотоМорские животные вышли на асфальт и гоняются за людьми: яркие фотоМорские животные вышли на асфальт и гоняются за людьми: яркие фото

Морские львы захватили город в Аргентине (фото: La Nación)

Сотрудники порта постоянно моют набережную, ведь животные оставляют следы своей жизнедеятельности, и запах не очень. Но прогонять морских львов никто не собирается. По крайней мере пока.

Морские животные вышли на асфальт и гоняются за людьми: яркие фотоМорские животные вышли на асфальт и гоняются за людьми: яркие фото

Морские львы вышли на асфальт в Аргентине (фото: La Nación)

Ранее мы писали, что в мире из-за карантина стали гораздо чище воздух и вода. Животные начали возвращаться в места, откуда их когда-то вытеснил человек. Это связано с тем, что многие производства остановились и перестали загрязнять природу.

Также мы показывали фото с пустынных пляжей в Одессе, где только изредка выгуливают собак местные жители.

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