В мережі з'явилися печальні фото пустих пляжів Одеси

Як виглядають пляжі Одеси під час карантину (Колаж РБК-Україна)

В Одесі повністю спорожніли всі міські пляжі та парки через карантин

Карантин в Україні введений у зв'язку з епідемією коронавірусу. Для того, щоб уникнути масового зараження, в країні був введений карантин до 24 квітня. З 6 квітня в більшості міст карантинні заходи були посилені та жителям заборонили відвідування парків, лісопарків, прибережних зон та інших місць масового скупчення людей. Також в уряді не виключають, що карантин може бути продовжений до середини травня.

В Одесі станом на 16 квітня, було зафіксовано 73 хворих коронавірусом. Проте в місті діють суворі карантинні заходи та городянам заборонено відвідувати місцеві пляжі та парки. Сумні фотографії спорожнілих набережних опублікували у виданні "Одеса онлайн".

Одеса на карантині (Фото: odessa.online)

Варто зазначити, що одесити не порушують карантинні правила і на набережних можна зустріти одиноких городян, які виходять на пару хвилин подихати морським повітрям, але з дотриманням маскового режиму.

Одеса на карантині (Фото: odessa.online)

На святкові вихідні в Одесі планують обмежити рух транспорту і звернулися до городян з проханням мінімізувати пересування по вулицях міста.

"З 13:00 18 квітня до 06:00 21 квітня на 30% буде зменшено кількість рухомого складу, який залучений при перевезенні пасажирів. Інтервал руху транспорту складе 20-25 хвилин. Крім того, у період вихідних та святкових днів Великодня з 22:00 до 05:00 громадський транспорт ходити не буде", - повідомив директор департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху міськради Олександр Ілько.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі депутат закликала людей ігнорувати карантин і йти до церкви на Великдень.