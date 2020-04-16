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Унікальні тварини повертаються в Чорнобиль після пожежі: зворушливе відео

STYLERТварини    16.04.2020 - 16:48
Унікальні тварини повертаються в Чорнобиль після пожежі: зворушливе відео
Пожежа в Чорнобилі (колаж: РБК-Україна)

Після лісових пожеж у Чорнобильській зоні тварини стали повертатися до місця проживання

Пожежу в Чорнобильській зоні відчуження вдалося ліквідувати лише через десять днів, але досі рятувальники допомагають гасити тліючі пні та деревину на території чотирьох лісництв. Вогняна стихія завдала значної шкоди екосистемі Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника, мешканці якого були змушені покинути місце проживання.

Зараз тварини почали повертатися у свої зелені "домівки", які постраждали від масштабних лісових пожеж 4-14 квітня. У мережі показали зворушливе відео з унікальними кіньми Пржевальського, які пасуться на галявині, що вціліла від вогню.

На кадрах видно, як близько десятка тварин зібралися поруч і дивляться по сторонах, шукаючи для себе нові придатні для проживання місця в зоні відчуження.

Кадри опубліковані 16 квітня в Twitter МВС України.

Правоохоронці зазначають, що ці коні, як і багато інших тварин, є законними власниками Чорнобильської зони.

Відео: Після пожежі в Чорнобилі тварини повернулися в зону відчуження

Коні Пржевальського в XX столітті були винищені у природному середовищі в Монголії, але зберігся в зоопарках, після чого відбулася реінтродукція в природу.

Наразі це єдиний вид диких коней, який існує на волі, а також єдиний представник ряду непарнокопитних в дикій фауні України - їх розводять в заповіднику Асканія-Нова, а в Чорнобильській зоні відчуження з 1998 року існує дика популяція коней.

Раніше ми писали про те, що в Чорнобильському Радіаційно-екологічному біосферному заповіднику опублікували відео і показали масштаби лісових пожеж, і як від них рятувалися тварини.

Як тварини рятувалися від вогняної стихії в Чорнобилі: потужне відео Пожежа в Чорнобилі: чи можна киянам виходити на вулицю
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