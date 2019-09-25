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Холодні зливи накриють півкраїни: в яких областях буде наймерзенніша погода

STYLERЖиття    25.09.2019 - 13:54
Холодні зливи накриють півкраїни: в яких областях буде наймерзенніша погода
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні кардинально зміниться майже по всій країні

Погода в Україні у четвер, 26 вересня, принесе проливні дощі на значну територію. І якщо сьогодні від холодних опадів потерпали жителі Заходу і прилеглих до регіону областей, то вже завтра зливи охоплять півкраїни.

Про це пише на своїй сторінці в Facebook Наталка Діденко, яка закликає "до повної бойової готовності" грибників.

Холодні зливи накриють півкраїни: в яких областях буде наймерзенніша погода

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Так, 26 вересня сухо буде лише на Сході, Півдні і в частині центральних областей.

Гарною новиною можна назвати відступ нічних заморозків, що на деякий час втішить жителів міст, які сидять у холодних квартирах.

Але денна температура залишається на колишньому рівні. Завтра - від +14 до +20 градусів.

У Києві завтрашній день принесе мерзенну погоду - дощ і близько +13 градусів вдень.

Холодні зливи накриють півкраїни: в яких областях буде наймерзенніша погода

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Варто зазначити, що картка від синоптиків Українського гідрометцентру підтверджує дані Наталки Діденко. На ній також можна побачити, що завтра у більшості областей очікуються зливи.

Холодні зливи накриють півкраїни: в яких областях буде наймерзенніша погода

Погода в Україні (фото: meteo.gov.ua)

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