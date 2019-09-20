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Екстремальна зима в Україні: кліматологи несподівано змінили прогнози

STYLERЖиття    20.09.2019 - 22:47
Екстремальна зима в Україні: кліматологи несподівано змінили прогнози
Погода в Україні - якою буде зима (Колаж РБК-Україна)

Погода в найближчі дні істотно зміниться

Погода в Україні в цьому році постійно підносить сюрпризи і різкі коливання температури призвели до того, що жителі країни дуже гостро на це реагують. Як пояснила кліматолог, доцент кафедри моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій факультету ХНУ ім екології. Каразіна Надія Максименко, початок осені в Україні видався незвичайним. Про це пише "КП в Україні".

"Це погодні коливання. В цьому році було досить незвичайне літо, у зв'язку з цим, ймовірно, і початок осені у нас видався незвичайним. Як правило, початок осені у нас більш прохолодний, а у нас він видався тепліше звичайного. Літо ж, навпаки, за середніми показниками, стало більш прохолодним, особливо його перша половина", - зазначила кліматолог.

Екстремальна зима в Україні: кліматологи несподівано змінили прогнози

Зима в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Вона додала, що всі прогнози про те, що зима виявиться найбільш суворою за останні 30 років – можуть не виправдатися.

"Думаю, це звичайні спекуляції. Вся справа в балансі природи. Загальнорічна температура, яка складається з показників зимових, весняних, літніх і осінніх температур, завжди виходить на середні багаторічні показники. Іншими словами, якщо в якийсь сезон буде трохи тепліше, ніж треба, то протилежний сезон буде трохи холодніше – і таким чином зберігається баланс. У нас літні температури були недостатньо високими, тому ми не можемо передбачити аномально морозної зими", - пояснила Максименко.

А ось народний синоптик Леонід Горбань розповів, коли в Україні повернеться тепло і сонячна погода. Про це він повідомив у своєму коментарі для видання OBOZREVATEL.

Екстремальна зима в Україні: кліматологи несподівано змінили прогнози

Осінь в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"20 вересня в Україні ще збережеться прохолодна погода з дощами, нічна температура в північних районах становитиме +7 +9 градусів, у південних до +9 градусів", - зазначив синоптик і додав, що з 21 по 25 вересня в Україні трохи потеплішає. Вночі до +9 градусів, вдень до +20, прохолодніше буде тільки на сході України – там можливі невеликі дощі.

"Вже з 25 числа українців очікує друга хвиля похолодання. Температура повітря вночі опуститься до +3 +4 градусів, а вдень повітря прогріється до +13 градусів. На 28-29 вересня прогнозуються дощі", - додав Горбань.

Він розповів, що початок жовтня в Україні буде тепли, у південних областях температура повітря становитиме +21 +23 градуси, на півночі буде прохолодніше. Можливі також дощі з 4 по 6 жовтня. А після 10 жовтня знову похолодає до +9 градусів вночі і +13 +15 градусів вдень.

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