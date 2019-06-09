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Чорне море "позеленіло": екологи б'ють на сполох

STYLERЖиття    09.06.2019 - 21:11
Чорне море "позеленіло": екологи б'ють на сполох
В Одесі море стало зеленим (instagram.com/l.diorditsa)

Екологи попереджають, що можуть виникнути і більш серйозні проблеми з екологією

Біля берегів Одеси та Одеської області морі стало зеленого кольору і за словами місцевих жителів, на березі стоїть страшний сморід від води. Це сталося через те, що до берега прибилося багато водоростей, які під впливом високої температури почали розкладатися.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції Кримсько-Чорноморського округу, хімічні показники забруднюючих речовин знаходяться нижче рівня гранично допустимих концентрацій для морської води. Однак проби для експертної оцінки передали в Український науковий центр екології моря.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від @xeniafanta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Інна (@innalav131900)

Місцевих жителів і перших туристів такий колір води не сильно відлякує, і вони із задоволенням купаються, але ось біолог і керівник громадської організації "Зелений лист" Владислав Балинський не рекомендує купатися в такій воді. Про це йдеться в статті Ганни Гринів для ВВС Україна.

Біолог пояснив, що на цвітіння води впливає два фактори: рівень солоності і забруднення. І незважаючи на те, що від міської влади заборони на купання не було, він не рекомендує купатися в такій воді.

"При контакті з шкірою можливий розвиток алергічних реакцій. При такому бурхливому зростанні виділяється цілий ряд речовин, які вважаються отруйними", - попередив Владислав Балинський.

 

Вода в Чорному морі "позеленіла" (instagram.com/innalav)

Він зазначив, що якщо продовжиться приплив біогенних елементів, а температура води буде підвищуватися, то в море загинуть всі мікроорганізми і це призведе до екологічної катастрофи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Миколаєвом село через рясні дощі повністю пішло під воду.

А також розповідали про те, що в річку потрапили небезпечні хімікати та їх течією несе в Київську область.

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