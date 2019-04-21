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Ти нас лякаєш: Лобода стривожила фанів зовнішнім виглядом

STYLERПерсони    21.04.2019 - 13:58
Ти нас лякаєш: Лобода стривожила фанів зовнішнім виглядом
Фото: колаж РБК-Україна

Лобода шокувала користувачів мережі дивним образом

Світлана Лобода любить епатувати публіку, а тому нерідко наривається на критику користувачів. Цей раз не став винятком, а тому фото виконавиці у соцмережі Instagram знову піддалося обговоренням.

До речі, під час президентських виборів 21 квітня артистка буде відсутня в Україні, оскільки відбудеться її сольник на одній з найбільших концертних майданчиків міста Рига.

 

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Підписникам дані знімки показали дивними. Хоча знайшлися й ті, кому фото здалися нормальними:

  • Ти нас лякаєш.
  • Жуть якась.
  • Навіщо змила макіяж?
  • Кудись не туди понесло. 
  • Жахливо.
  • Це просто жесть.

Раніше Лобода показала фото, як її гримували для виконання синглу "Куля дура" на передачі "Вечірній Ургант" в Москві.

Під знімком фани іронізують над "страшним" образом та відзначають, що очікували від треку більшого, а претензійна форма його презентації не допомогла зробити з прісної композиції хітову кулю.

Ти нас лякаєш: Лобода стривожила фанів зовнішнім виглядомФото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Лобода не дозволила Філіпу Кіркорову себе поцілувати на одній з вечірок. Відео активно коментували користувачі соціальних мереж.

Повідомлялося про те, що Лобода натякнула на стосунки з жінкою, яка є її продюсером.

Також ми писали, що Лобода заплатила за свій головний хіт смішну суму.

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