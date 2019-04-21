Ти нас лякаєш: Лобода стривожила фанів зовнішнім виглядом

Фото: колаж РБК-Україна

Лобода шокувала користувачів мережі дивним образом

Світлана Лобода любить епатувати публіку, а тому нерідко наривається на критику користувачів. Цей раз не став винятком, а тому фото виконавиці у соцмережі Instagram знову піддалося обговоренням.

До речі, під час президентських виборів 21 квітня артистка буде відсутня в Україні, оскільки відбудеться її сольник на одній з найбільших концертних майданчиків міста Рига.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Підписникам дані знімки показали дивними. Хоча знайшлися й ті, кому фото здалися нормальними:

Ти нас лякаєш.

Жуть якась.

Навіщо змила макіяж?

Кудись не туди понесло.

Жахливо.

Це просто жесть.

Раніше Лобода показала фото, як її гримували для виконання синглу "Куля дура" на передачі "Вечірній Ургант" в Москві.

Під знімком фани іронізують над "страшним" образом та відзначають, що очікували від треку більшого, а претензійна форма його презентації не допомогла зробити з прісної композиції хітову кулю.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Лобода не дозволила Філіпу Кіркорову себе поцілувати на одній з вечірок. Відео активно коментували користувачі соціальних мереж.

Повідомлялося про те, що Лобода натякнула на стосунки з жінкою, яка є її продюсером.

Також ми писали, що Лобода заплатила за свій головний хіт смішну суму.