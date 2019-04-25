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Лободу "кинули" на гроші: усі подробиці

STYLERЖиття    25.04.2019 - 19:01
Лободу "кинули" на гроші: усі подробиці
Світлана Лобода не отримала гроші за виступи (фото: колаж РБК-Україна)

Лобода не виступила на всіх запланованих концертах у Прибалтиці

Світлана Лобода стала жертвою шахраїв. Відома співачка знаходиться в турі по Прибалтиці і за останні 2 концерти в Ризі (Латвія) і Таллінні (Естонія) співачці не заплатили. Про це Лобода розповіла на своїй сторінці в Instagram.

За словами співачки, організатор концертів, на момент приїзду Світлани в Латвію, просто зник з грошима. При цьому співачка разом зі своєю командою вирішила виступити на всіх майданчиках позначених у турі.

Але сьогодні, 25 квітня, Лобода прилетіла в Вільнюс (Литва) і виявила, що не може вийти на сцену, тому, що сцени немає. Організатор не оплатив ні майданчик, ні світло, ні звук.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Світлана Лобода не отримала гроші за виступи (відео: instagram.com/lobodaofficial)

"У нас відсутній технічний райдер, без якого проведення концерту неможливо", - зазначила співачка.

Вона розповіла, що готова була вийти на вулицю і співати без обладнання, але адміністрація міста не дозволила провести подібний захід.

"У зв'язку з цим, ми просто змушені скасувати концерти, які залишилися в Литві, сьогодні Вільнюс, 27 квітня - Клайпеда", - заявила Лобода.

При цьому Світлана зазначила, що всіма силами намагається зберегти концерт в Калінінграді. Співачка також обіцяє докласти всіх зусиль, щоб організатор концертів Теймураз Топчіашвілі поніс покарання.

Користувачі мережі також прокоментували це.

  • Слів немає. Як це все неприємно. Цих людей навіть людьми не назвеш, хто робить такі ліві рухи. Зла не вистачає. Не турбуйтеся!
  • Ну і виродки... карма їх спіткає;
  • Який жах... бувають же такі люди. Сподіваюся, все буде добре;
  • Як же неприємно усвідомлювати, що існують такі люди! Але заради вас, ми готові чекати стільки, скільки буде потрібно;
  • Все буде добре. Це безцінно, коли ви знаходите сили виступати прямо на вулиці, щоб бути поруч з тими, хто з вами;
  • Який жах, я думала, зараз вже такого немає.

Нагадаємо, що Світлану Лободу запідозрили в романі з відомим одруженим шоуменом Олександром Реввою.

Раніше повідомлялося про те, що Лобода зіткнулася з жорсткою критикою через свої політичні заяви.

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