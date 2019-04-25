Лободу "кинули" на гроші: усі подробиці

Світлана Лобода не отримала гроші за виступи (фото: колаж РБК-Україна)

Лобода не виступила на всіх запланованих концертах у Прибалтиці

Світлана Лобода стала жертвою шахраїв. Відома співачка знаходиться в турі по Прибалтиці і за останні 2 концерти в Ризі (Латвія) і Таллінні (Естонія) співачці не заплатили. Про це Лобода розповіла на своїй сторінці в Instagram.

За словами співачки, організатор концертів, на момент приїзду Світлани в Латвію, просто зник з грошима. При цьому співачка разом зі своєю командою вирішила виступити на всіх майданчиках позначених у турі.

Але сьогодні, 25 квітня, Лобода прилетіла в Вільнюс (Литва) і виявила, що не може вийти на сцену, тому, що сцени немає. Організатор не оплатив ні майданчик, ні світло, ні звук.

Світлана Лобода не отримала гроші за виступи (відео: instagram.com/lobodaofficial)

"У нас відсутній технічний райдер, без якого проведення концерту неможливо", - зазначила співачка.

Вона розповіла, що готова була вийти на вулицю і співати без обладнання, але адміністрація міста не дозволила провести подібний захід.

"У зв'язку з цим, ми просто змушені скасувати концерти, які залишилися в Литві, сьогодні Вільнюс, 27 квітня - Клайпеда", - заявила Лобода.

При цьому Світлана зазначила, що всіма силами намагається зберегти концерт в Калінінграді. Співачка також обіцяє докласти всіх зусиль, щоб організатор концертів Теймураз Топчіашвілі поніс покарання.

Користувачі мережі також прокоментували це.

Слів немає. Як це все неприємно. Цих людей навіть людьми не назвеш, хто робить такі ліві рухи. Зла не вистачає. Не турбуйтеся!

Ну і виродки... карма їх спіткає;

Який жах... бувають же такі люди. Сподіваюся, все буде добре;

Як же неприємно усвідомлювати, що існують такі люди! Але заради вас, ми готові чекати стільки, скільки буде потрібно;

Все буде добре. Це безцінно, коли ви знаходите сили виступати прямо на вулиці, щоб бути поруч з тими, хто з вами;

Який жах, я думала, зараз вже такого немає.

Нагадаємо, що Світлану Лободу запідозрили в романі з відомим одруженим шоуменом Олександром Реввою.

Раніше повідомлялося про те, що Лобода зіткнулася з жорсткою критикою через свої політичні заяви.