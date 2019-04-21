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Лобода покинула Росію в день виборів президента України (фото)

STYLERПерсони    21.04.2019 - 17:17
Лобода покинула Росію в день виборів президента України (фото)
Колаж РБК-Україна

Лобода покинула Росію 21 квітня

Світлана Лобода покинула Росію 21 квітня - в день виборів президента України. Про це відома виконавиця заявила вранці на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Вибори президента, які проходили 31 березня не особливо цікавили українську співачку Світлану Лободу, оскільки на ту неділю у Лободи був намічений концерт у Лондоні.

21 квітня сталася аналогічна ситуація, судячи з того, що написала співачка. "Доброго ранку. Сьогодні перше місто в турі по Прибалтиці. Рига. 19.30", - зазначено в повідомленні.

Лобода покинула Росію в день виборів президента України (фото)Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Крім того, співачка опублікувала у stories відео, які підтверджують, що LOBODA знаходиться в столиці Латвії.

Відео: YouTube/Ярослав Мельник)

Зазначимо, що колега Лободи Таїсія Повалій має намір голосувати на виборах президента України. Більш того, вона вже обрала для себе самого кращого кандидата.

Ми писали, що Лобода стривожила фанів зовнішнім виглядом. Співачка любить епатувати публіку, а тому нерідко наривається на критику користувачів. Цей раз не став винятком і фото виконавиці у соцмережі Instagram піддалося обговоренням.

Раніше Лобода показала фото, як її гримували для виконання синглу "Куля дура" на передачі "Вечірній Ургант" в Москві.

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