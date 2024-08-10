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Монатик, который в третий раз станет отцом, трогательно поздравил жену с днем рождения: "Ты - вся моя жизнь"

Суббота 10 августа 2024 11:20
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Монатик, который в третий раз станет отцом, трогательно поздравил жену с днем рождения: "Ты - вся моя жизнь" Дмитрий и Ирина Монатик (Фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Любовь Блажко

Дмитрий Монатик, который вскоре снова станет отцом, трогательно обратился к своей избраннице Ирине в день ее рождения. По случаю праздника артист посвятил любимой теплый стих, а также поделился черно-белым романтическим кадром.

Что именно опубликовал артист в своем блоге в Instagram и как отреагировала сеть, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Монатик поздравил жену с днем рождения

В публикации известный исполнитель оставил для второй половинки щемящие строчки, в которых признался ей в своих чувствах. Он отметил, что Ирина - вся его жизнь, и поблагодарил ее за каждый проведенный вместе день.

На опубликованном черно-белом снимке Ирина позировала с серьезным взглядом на объектив, в то время как Дмитрий с улыбкой смотрел на нее.

Реакция сети

Коллеги и фанаты активно начали поздравлять Ирину Монатик (ранее - Демичеву) с праздником. Они выразили ей слова поздравления, а также оставили кучу комплиментов для звездной семьи. Вот некоторые из них:

  • "Невероятные вы люди! Поздравляю Иришу, поздравляю тебя! Поздравляю ваших ребят и кроху в животике"
  • "С именинницей, самые замечательные! Счастья вам всем и долгих лет!"
  • "Всегда жду Ваши стихи, посвященные жене - это что-то невероятное"
  • "С днем рождения невероятную Ирусю, всем очень повезло, кто хотя бы раз встретил эту невероятную девочку в жизни!"

Что известно о беременности Ирины

Радостным известием звезды поделились в начале августа. Они обнародовали в соцсетях кадр, на котором Ирина продемонстрировала кругленький животик. В подписи к снимку влюбленные сообщили, что скоро их семья станет больше.

Монатик, который в третий раз станет отцом, трогательно поздравил жену с днем рождения: &quot;Ты - вся моя жизнь&quot;Пара ожидает пополнение в семье (Фото: instagram.com/monatik_official)

Супруги уже воспитывают двоих сыновей: Платона и Даниила.

С Ириной Дмитрий в браке уже около 10 лет. В соцсетях он не устает посвящать ей щемящие посты и делиться теплыми семейными фото.

Монатик, который в третий раз станет отцом, трогательно поздравил жену с днем рождения: &quot;Ты - вся моя жизнь&quot;Супруги уже воспитывают двоих сыновей (Фото: instagram.com/monatik_official)

Напомним, Монатик - 38-летний украинский исполнитель, композитор, саундпродюсер и танцор. Обрел популярность после участия в шоу "Х-фактор" и "Танцуют все".

За свою карьеру выпустил ряд песен, ставших хитами. В период полномасштабной войны перевел некоторые композиции на украинский.

Также мы писали, что Александр Хижняк стал отцом.

Тем временем "Антитіла" перенесли концерт в Ялте, запланированный на 23 августа.

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