Монатик, который в третий раз станет отцом, трогательно поздравил жену с днем рождения: "Ты - вся моя жизнь"
Дмитрий Монатик, который вскоре снова станет отцом, трогательно обратился к своей избраннице Ирине в день ее рождения. По случаю праздника артист посвятил любимой теплый стих, а также поделился черно-белым романтическим кадром.
Что именно опубликовал артист в своем блоге в Instagram и как отреагировала сеть, пишет РБК-Украина (проект Styler).
Монатик поздравил жену с днем рождения
В публикации известный исполнитель оставил для второй половинки щемящие строчки, в которых признался ей в своих чувствах. Он отметил, что Ирина - вся его жизнь, и поблагодарил ее за каждый проведенный вместе день.
На опубликованном черно-белом снимке Ирина позировала с серьезным взглядом на объектив, в то время как Дмитрий с улыбкой смотрел на нее.
Реакция сети
Коллеги и фанаты активно начали поздравлять Ирину Монатик (ранее - Демичеву) с праздником. Они выразили ей слова поздравления, а также оставили кучу комплиментов для звездной семьи. Вот некоторые из них:
- "Невероятные вы люди! Поздравляю Иришу, поздравляю тебя! Поздравляю ваших ребят и кроху в животике"
- "С именинницей, самые замечательные! Счастья вам всем и долгих лет!"
- "Всегда жду Ваши стихи, посвященные жене - это что-то невероятное"
- "С днем рождения невероятную Ирусю, всем очень повезло, кто хотя бы раз встретил эту невероятную девочку в жизни!"
Что известно о беременности Ирины
Радостным известием звезды поделились в начале августа. Они обнародовали в соцсетях кадр, на котором Ирина продемонстрировала кругленький животик. В подписи к снимку влюбленные сообщили, что скоро их семья станет больше.
Пара ожидает пополнение в семье (Фото: instagram.com/monatik_official)
Супруги уже воспитывают двоих сыновей: Платона и Даниила.
С Ириной Дмитрий в браке уже около 10 лет. В соцсетях он не устает посвящать ей щемящие посты и делиться теплыми семейными фото.
Супруги уже воспитывают двоих сыновей (Фото: instagram.com/monatik_official)
Напомним, Монатик - 38-летний украинский исполнитель, композитор, саундпродюсер и танцор. Обрел популярность после участия в шоу "Х-фактор" и "Танцуют все".
За свою карьеру выпустил ряд песен, ставших хитами. В период полномасштабной войны перевел некоторые композиции на украинский.
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