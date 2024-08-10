Монатік, який втретє стане батьком, зворушливо привітав дружину з днем народження: "Ти - все моє життя"

Дмитро Монатік, який невдовзі втретє стане батьком , зворушливо звернувся до своєї обраниці Ірини у день її народження. З нагоди свята артист присвятив коханій теплий вірш, а також поділився чорно-білим романтичним кадром.

Що саме опублікував артист у своєму блозі в Instagram та як відреагувала мережа, пише РБК-Україна (проєкт Styler).

Монатік привітав дружину з днем народження

У публікації відомий виконавець залишив для другої половинки щемливі рядки, у яких зізнався їй у своїх почуттях. Він зауважив, що Ірина - все його життя, і подякував їй за кожен проведений разом день.

На опублікованому чорно-білому знімку Ірина позувала, дивлячись серйозним поглядом в об'єктив, у той час як Дмитро із посмішкою дивився на неї.

Реакція мережі

Колеги та фанати активно почали вітати Ірину Монатік (раніше - Демічеву) зі святом. Вони висловили їй слова привітання, а також залишили купу компліментів для зіркової родини. Ось деякі з них:

"Неймовірні ви люди! Вітаю Ірішу, вітаю тебе! Вітаю ваших хлопців та крихітку в животику"

"З іменинницею, найчудовіші! Щастя вам усім та многая літа!"

"Завжди чекаю Ваші вірші, присвячені дружині - це щось неймовірне"

"З днем народження неймовірну Ірусю, всім дуже пощастило, хто хоча б раз зустрів цю неймовірну дівчинку в житті!".

Що відомо про вагітність Ірини

Радісною звісткою зірки поділилися на початку серпня. Вони оприлюднили у соцмережах кадр, на якому Ірина продемонструвала кругленький животик. У підписі до знімка закохані повідомили, що скоро їхня родина стане більшою.

Пара чекає на поповнення у родині (Фото: instagram.com/monatik_official)

Подружжя вже виховує двох синів: Платона та Данила.

З Іриною Дмитро у шлюбі вже близько 10 років. У соцмережах він не втомлюється присвячувати їй щемливі пости та ділитися теплими сімейними фото.

Подружжя вже виховує двох синів (Фото: instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, Монатік - 38-річний український виконавець, композитор, саундпродюсер та танцюрист. Здобув популярність після участі у шоу "Х-фактор" та "Танцюють всі".

За свою кар'єру випустив низку пісень, які стали хітами. У період повномасштабної війни переклав деякі композиції на українську.