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Монатик в третий раз станет отцом. Первое "беременное" фото его жены

Пятница 02 августа 2024 09:23
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Монатик в третий раз станет отцом. Первое "беременное" фото его жены Монатик и его избранница (фото: instagram.com/irishamonatik_)
Автор: Полина Иваненко

Певец Дмитрий Монатик поделился с фанами радостной новостью. Его жена Ирина ждет третьего ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Монатик поделился в Instagram.

Монатик в третий раз станет отцом

Артист и его жена редко делятся общими фотографиями. Впрочем, известно, что пара воспитывает двух сыновей.

А сейчас супруги сообщили, что уже скоро их семья станет больше. Монатик и его избранница скоро снова станут родителями.

На новом фото жена артиста позирует с обнаженным животиком и прикрывает лицо газетой с загловком об ожидании ребенка. Сам Монатик позировал рядом, Он тоже спрятался за газетой с надписью "У нас будет ребенок".

Монатик в третий раз станет отцом. Первое &quot;беременное&quot; фото его жены

Жена Монатика беременна (скриншот)

Реакция сети

Комментарии под новым постом мгновенно "взорвались". С радостным событием поздравляют как фаны Монатика, так и известные персоны.

"Ну, наконец-то", - написал Вова Дантес.

Надя Дорофеева не скрывала удивления и написала "Ого". А Слава Демин и Даша Астафьева просто оставили лаконичное "Поздравляю".

Также фаны пишут:

  • "Какая хорошая новость"
  • "Ура, самая крепкая семья, поздравляю вас!"
  • "Очень рады! Отличные новости".

Что известно о семье Монатика

Артист и его избранница Ирина живут в браке уже более 9 лет. Они воспитывают сыновей - Платона и Даниила.

Монатик в третий раз станет отцом. Первое &quot;беременное&quot; фото его жены

Монатик и его жена (фото: instagram.com/irishamonatik_)

Артист редко рассказывает о личной жизни. Впрочем, иногда певец и его избранница все же делятся теплыми кадрами.

Кстати, недавно Пономарев впервые прокомментировал каминг-аут дочери.

Кроме этого, раньше мы уже рассказывали, как выглядит сейчас Мария Яремчук, которая недавно впервые стала мамой.

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