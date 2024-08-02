Монатик в третий раз станет отцом. Первое "беременное" фото его жены
Певец Дмитрий Монатик поделился с фанами радостной новостью. Его жена Ирина ждет третьего ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Монатик поделился в Instagram.
Монатик в третий раз станет отцом
Артист и его жена редко делятся общими фотографиями. Впрочем, известно, что пара воспитывает двух сыновей.
А сейчас супруги сообщили, что уже скоро их семья станет больше. Монатик и его избранница скоро снова станут родителями.
На новом фото жена артиста позирует с обнаженным животиком и прикрывает лицо газетой с загловком об ожидании ребенка. Сам Монатик позировал рядом, Он тоже спрятался за газетой с надписью "У нас будет ребенок".
Жена Монатика беременна (скриншот)
Реакция сети
Комментарии под новым постом мгновенно "взорвались". С радостным событием поздравляют как фаны Монатика, так и известные персоны.
"Ну, наконец-то", - написал Вова Дантес.
Надя Дорофеева не скрывала удивления и написала "Ого". А Слава Демин и Даша Астафьева просто оставили лаконичное "Поздравляю".
Также фаны пишут:
- "Какая хорошая новость"
- "Ура, самая крепкая семья, поздравляю вас!"
- "Очень рады! Отличные новости".
Что известно о семье Монатика
Артист и его избранница Ирина живут в браке уже более 9 лет. Они воспитывают сыновей - Платона и Даниила.
Монатик и его жена (фото: instagram.com/irishamonatik_)
Артист редко рассказывает о личной жизни. Впрочем, иногда певец и его избранница все же делятся теплыми кадрами.
Кстати, недавно Пономарев впервые прокомментировал каминг-аут дочери.
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