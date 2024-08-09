"Антитіла" перенесли концерт в Ялте, запланированный на 23 августа (видео)

Группа "Антитіла", которая собиралась выступить в оккупированном Крыму, в Ялте, накануне Дня Независимости Украины 23 августа 2024 года, объявила о переносе даты концерта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram коллектива.

Так, по словам фронтмена группы Тараса Тополи, с продажи билетов удалось собрать 4,5 миллиона гривен.

"Сегодня мы объявляем перенос концерта в Ялте и оставляем открытой дату его проведения в будущем. Этот концерт немного длиннее подготовки и немного большего хлопка", - сообщил певец.

"Мы же будем работать над тем, чтобы приблизить это событие. 4,5 миллиона гривен, за которые мы кое-что приобрели, кое-что очень интересное, боевое и полезное, будет направлено на будущую деоккупацию Крыма", - добавил он.

На эти средства приобрели секретный груз для бойцов одного из подразделений ГУР, действующего на крымском направлении, включая операции в море.

"Передается этот таинственный груз подразделению ГУР, которое эффективно и системно выполняет боевую работу в Черном море на крымском направлении. Если кто-то напрягся, что его билет стал недействителен, расслабьтесь, все приобретенные вами билеты остаются действительными. Более того, продажа билетов остается открытой, а цена билета растет", - сказал Тополя.

Также исполнитель отметил, что все деньги с дальнейших продаж также будут направляться на нужды ГУР.

"Поэтому знайте, каждый купленный вами билет, это еще и донат на деоккупацию Крыма. И напоследок, партнером и соорганизатором группы Антитела в Ялте является ГУР", - резюмировал исполнитель.

Отметим, весной 2023 года группа "Антитела" удивила анонсом о проведении концерта в Ялте 23 августа 2024 года.

Музыканты начали продавать билеты на событие и выразили уверенность, что летом Крым будет освобожден от российских оккупантов.

Как объяснил фронтмен коллектива, тогда они воспринимали это как общеподдерживающую историю.