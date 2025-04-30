Маричка Падалко показала своих родителей на архивном фото: как они выглядели 50 лет назад и сейчас
Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко продемонстрировала в сети, как выглядели ее родители 50 лет назад.
Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Дело в том, что ее родители празднуют 50 лет совместной жизни - золотую свадьбу.
"От свадебного путешествия и до сегодняшнего дня прошло 50 лет", - отметила Падалко в подписи к фото.
На первом фото, сделанном в 1970-е годы, ее родители позируют на фоне пальм. Мама - коротком платье с цветочным принтом, а отец - в костюме с пиджаком в клетку.
Маричка Падалко показала архивное фото родителей (фото: instagram.com/marichkapadalko)
На втором фото телеведущая запечатлена вместе с родными. О родителях телеведущей известно немного: отец - переводчик с английского, а мать - преподаватель иностранных языков.
Маричка Падалко с родителями (фото: instagram.com/marichkapadalko)
Как отреагировали в сети
Фолловеры звезды "плюсов" тут же принялись комментировать архивное фото. Многие отметили, что родители выглядели очень модно на те времена:
- "Поздравляю с золотым юбилеем! Желаю долгих лет совместной семейной жизни под мирным небом"
- "Какие красивые и стильные у вас родители"
- "Какая красивая мама"
- "Супер! Золотая свадьба! А сколько им сейчас лет? Такие красивые!"
- "Какие прекрасные. Теперь понятно, почему вы такая"
- "Такие красивые тогда, такие красивые сейчас"
- "Поздравления молодоженам. Они такие стильные и красивые".
- "Какой у тебя папа интеллектуальный хипстер был"
- "Мама красивая какая! А платье какое модное".
Напомним, Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая программы новостей ТСН на телеканале "1+1".
Замужем за экс-нардепом, журналистом Егором Соболевым, который с первых дней полномасштабного вторжения РФ защищает нашу страну в ВСУ.
Пара воспитывает троих детей: сына Михаила (2007 г. р.), дочерей Марию (2008 г. р.) и Екатерину (2010 г. р.).
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