Звезды, которые выбрали суррогатное материнство и нарвались на хейт

Многие знаменитости обращаются за помощью к суррогатным мамам, чтобы познать радость отцовства. Но часто их личный выбор вызывает шквал критики и осуждения.

Пэрис Хилтон

Знаменитая светская львица стала мамой, воспользовавшись услугами суррогатного материнства. В январе 2023 года они с мужем Картером поздравили первенца - сына Феникса. Впоследствии в семье так же появилась дочь Лондон. Как объясняла Пэрис, когда-то она заморозила свои яйцеклетки по совету Ким Кардашьян. С появлением мужа они также заморозили эмбрионы. Рожать детей с помощью суррогатной мамы она решила по нескольким причинам, в частности таким образом она хотела избежать давления социума во время беременности и спокойно подготовиться к материнству. Кроме того, на такое решение повлияло пережитое в подростковом возрасте эмоциональное и сексуальное насилие.

Пэрис Хилтон с детьми (фото: instagram.com/parishilton)

Лили Коллинз

Звезда сериала "Эмили в Париже" доверила вынашивание ребенка другой женщине. Она сообщила о пополнении в семье в феврале 2025 года и с тех пор изредка радует кадрами с дочкой. Она и ее избранник Чарли Макдавелл выразили невероятную благодарность суррогатной маме и всем, кто помог им стать родителями. Однако для некоторых пользователей эта новость стала поводом для критики. Юзерам не понравилось, что "богачи не хотят рожать" и превратили подобные услуги в тренд. Однако другие пользователи в очередной раз подчеркнули, что суррогатное материнство помогает женщинам, которые не могут самостоятельно выносить ребенка.

Как Лили Коллинз стала мамой (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Кэмерон Диас

Актриса с 2015 года замужем за музыкантом Бенджи Мэденном. По данным инсайдеров, супруги в течение пяти лет пытались зачать ребенка, однако все было тщетно. В январе 2020 года у них родилась дочь Раддикс, которую им подарила суррогатная мама. Звезда назвала рождение девочки настоящим чудом. А уже марте 2024-го у них появился сын Кардинал.

Кэмерон Диас (фото: instagram.com/camerondiaz)

Ким Кардашьян

Ким наняла суррогатную маму, чтобы та выносила их с Канье Уэстом третьего ребенка, дочь Чикаго, а затем снова воспользовалась услугами для рождения сына Псалма. Предыдущих детей, дочь Норт и сына Сейнта, она рожала сама. Однако впоследствии у звезды появились проблемы со здоровьем, которые не позволили еще раз пройти через беременность. Сейчас же звезда борется за опеку над потомками со своим бывшим мужем, который периодически шокирует мир заявлениями о любви к нацизму.

Ким Кардашьян с детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Николь Кидман

В браке с Томом Крузом актриса не смогла забеременеть, поэтому усыновила двоих детей - Изабеллу Джейн и Коннора Энтони. Впоследствии в отношениях с Китом Урбаном она таки смогла родить - у пары появилась дочь Сандей Роуз. Однако вторая попытка стать родителями не удалась, поэтому паре пришлось обращаться к суррогатной маме. Так в 2010 году у них родилась девочка Фейт. Николь тогда публично благодарила сурмаму и всех, кто помог осуществить их мечту.

Николь Кидман и Кит Урбан (фото: instagram.com/nicolekidman)

Сара Джессика Паркер

У актрисы трое детей. Старшего сына Джеймса она родила сама, а вот дочери-близнецы Марион Лоретта и Табита Ходж появились с помощью суррогатной мамы. Когда-то СМИ узнали имя женщины, которая предоставляла услуги звезде, и долгое время не давали ей покоя. Сама Сара рассказывала, что на то время это был самый удачный способ снова стать мамой.

Сара Джессика Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Приянка Чопра

Актриса и музыкант Ник Джонас впервые стали родителями в январе 2022 года. Они не скрывали, что ребенка им родила суррогатная мать. По данным инсайдеров, знаменитость не имела проблем с фертильностью. У них с мужем был загруженный график, поэтому они решили прибегнуть к услугам третьей стороны.

Приянка Чопра и Ник Джонас с дочкой (фото: instagram.com/priyankachopra)

Почему звезд осуждают за суррогатное материнство

Все указанные знаменитости в свое время становились объектом критики из-за использования услуг суррогатных мам. Их обвиняли в "покупке детей", стремлении сохранить фигуру, демонстрации привилегированности, ведь подобные услуги не являются дешевыми. Другие же поднимали вопрос этичности суррогатного материнства, мол, так женское тело превращают в инструмент услуг. Впрочем, сами знаменитости отмечали, на такой путь решались вынужденно.